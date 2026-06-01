Céline Dion suma más conciertos a su regreso a los escenarios

El fenómeno Céline Dion no tiene límites. Ante una respuesta masiva y sin precedentes por parte de sus seguidores, la estrella canadiense anunció este lunes la adición de 10 fechas suplementarias a su esperado regreso a la música en vivo.

De acuerdo con la información compartida por la cantante, los nuevos conciertos se llevarán a cabo entre el 8 y el 29 de mayo de 2027 en la capital francesa.

Estas nuevas presentaciones se integran a los 16 recitales que la artista ya había fijado previamente para el otoño de 2026, entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre.

Con esta ampliación, Dion ofrecerá un impresionante total de 26 espectáculos en el pabellón La Défense Arena, un recinto ubicado al noroeste de París con una capacidad modulable que alcanza los 45.000 espectadores.

Según detallaron los organizadores, la ampliación busca responder a una demanda colosal, reflejada en las más de 9 millones de inscripciones registradas durante la preventa.

Para gestionar la adquisición de los nuevos boletos, los organizadores habilitarán de forma escalonada entre este miércoles y el viernes franjas de acceso exclusivo. Estas estarán limitadas a los fanáticos que ya se encontraban registrados en las listas de espera de la intérprete o del propio recinto.

A sus 58 años de edad, esta serie de conciertos marcará su retorno definitivo a los espectáculos, algo que no realizaba desde la primavera de 2020 en Nueva York debido a la pandemia.

Posteriormente, la cantante se vio obligada a suspender su gira mundial “Courage World Tour” tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPR). Esta rara afección neurológica, que deteriora el control muscular y las cuerdas vocales, la ha mantenido bajo un exigente proceso de rehabilitación física.

Aunque su última aparición pública ocurrió en la icónica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 desde la Torre Eiffel, esta residencia de 26 noches consagrará el reencuentro definitivo de la diva con su público.

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