Donald Trump se niega a frenar el desarrollo de la IA y sugiere crear una fuerza para protegerla

El presidente Donald Trump se niega a ralentizar el sorprendente y veloz crecimiento de los modelos de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por las grandes compañías tecnológicas e incluso con el objetivo de protegerla sugiere crear una fuerza especial para supervisarla con ayuda de una especie de “zar”.

El magnate neoyorquino no comparte el punto de vista de quienes están a cargo del desarrollo de IA al coincidir por separado en señalar que se llegó un punto donde ralentizar los modelos resulta lo más adecuado.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la vigilaremos mientras crece. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, escribió en el jefe de la nación en la plataforma Truth Social.

En contraparte, los líderes de compañías tecnológicas inmersos en la carrera por ofrecer el modelo más avanzado de IA advierten que, antes de seguir adelante con sus respectivos proyectos, resulta necesario establecer medidas de seguridad para evitar que en algún momento la situación pueda salir de control como lo expuso recientemente Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic.

El rápido avance de la IA encendió una alerta entre los líderes de las compañías a cargo de desarrollar los modelos disponibles en el mercado. (Crédito: Patrick Sison / EFE)

Aunque la sugerencia fue respaldada por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; y Elon Musk, cofundador de SpaceX, SpaceXAI y Tesla; la visión de Donald Trump resulta distinta y hasta controversial, pues asegura que detrás de la propuesta de desacelerar el desarrollo de la IA están los demócratas.

“De forma similar a como cambiaron el término ‘calentamiento global’ por ‘cambio climático’, que abarca un ámbito mucho más amplio de incertidumbre, se dirigen directamente a la IA”, indicó.

Además de habilitar una encuesta donde propone tres nombres distintos para la IA, en el mensaje de Trump también anticipa la creación de una estructura que le permita supervisar y acompañar a los avances de los modelos a cargo de compañías como OpenAI, Anthropic y Google.

“Estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial. Anunciaré próximamente al ‘Zar’ de la IA. La IA es la próxima revolución industrial, o Internet, pero será aún mayor y tendrá un impacto aún mayor, posiblemente hasta el 25% del PIB de nuestro país. Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así!”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• El plan de Anthropic y OpenAI para desacelerar la IA puede beneficiar a China

• Por qué el jefe de OpenAI pide que confiemos en la empresas de IA a pesar de que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

• Por qué hay preocupaciones de que la IA pueda amenazar a la humanidad y qué tan reales son