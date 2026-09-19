Horóscopo de hoy para Leo del 19 septiembre de 2026

Parece que estás listo para una luna de miel con tu amorcito, ¡pero las tarjetas están al rojo! O quizás quieras inscribir a tu hijo en una actividad y las cuentas no dan respiro. Recuerda que la dicha no tiene por qué costar caro: no necesitas sacrificarlo todo por amor.

Horóscopo de amor para Leo Los motivos de las personas cercanas a ti son claras como el cristal. Toma ventaja y demanda respuestas que has estado esperando. Descubres mucho sobre ellos y es fácil entender lo que los hace aprobar. Si normalmente encuentras difícil relacionarte con el sexo opuesto aprendes para ayudarte a apreciarlos en el futuro.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.