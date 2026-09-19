Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que será el primer encuentro entre ambos, anunció la Casa Blanca.

La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

Este será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

??Asked Trump if he’ll meet Delcy Rodriguez at the United Nations in New York later this month:



“I may be, I may be.” pic.twitter.com/4eZwN1iqeF — Alejandra Jaramillo (@AlejandraJMillo) September 14, 2026

El pasado domingo, Trump dijo a la prensa que existía la posibilidad de que se produjera este encuentro.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Con información de EFE.

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