Uber debe pagar 40 millones de dólares a los padres de una pasajera que murió en una autopista de California

Uber y uno de sus conductores deberán pagar un total de 40 millones de dólares a los padres de Emily Normandin-Parker, una joven de 23 años que murió atropellada en una autopista del sur de California después de ser dejada en una zona considerada peligrosa.

La decisión fue tomada por el juez retirado Richard A. Stone, quien actuó como árbitro en el litigio civil presentado por la familia. El proceso se resolvió mediante arbitraje y no llegó a un juicio ante un tribunal.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando Vu Tran recogió a Emily y a su amiga Luna Moore en un bar del condado de Orange, California.

Durante el trayecto, Moore comenzó a sentirse mal y vomitó dentro del vehículo. Según la información recogida en el arbitraje, Tran detuvo el automóvil en una zona ubicada entre la autopista estatal 73 y una salida.

El árbitro determinó que el lugar era inseguro y que el conductor tenía la posibilidad de continuar hasta una salida cercana y llevar a las pasajeras a un sitio seguro.

Mientras Moore discutía con Tran por el cobro de una tarifa de limpieza, Emily salió del vehículo y terminó ingresando a los carriles de circulación. Poco después fue atropellada por otro automóvil que circulaba por la autopista y murió.

De acuerdo con los registros de GPS citados durante el arbitraje, Tran continuó su recorrido y pasó cerca del lugar donde se encontraba Emily antes de detenerse en una salida posterior para comunicarse con Uber por el cobro relacionado con la limpieza del vehículo.

Responsabilizan a Uber y al conductor

Uno de los principales puntos del caso fue determinar si Uber podía ser considerada responsable por las acciones de Tran, quien estaba clasificado como contratista independiente.

Uber argumentó que la empresa era principalmente una plataforma tecnológica que conectaba a pasajeros con conductores. Sin embargo, Stone concluyó que Uber actuaba como una empresa de transporte de pasajeros, entre otros motivos porque ofrecía el servicio mediante su aplicación, establecía las tarifas y controlaba distintos aspectos de la experiencia del usuario.

El árbitro también rechazó el argumento relacionado con la Proposición 22 de California, aprobada por los votantes en 2020, que permite a las empresas de aplicaciones clasificar a sus conductores como contratistas independientes.

Finalmente se estableció que Uber y Tran eran responsables y otorgó 20 millones de dólares a cada uno de los padres de Emily, Carol Normandin y Ken Parker. La amiga de Emily, Luna Moore, recibió además 300,000 dólares.

Quejas previas contra el conductor

Durante el proceso también se presentaron evidencias de que Uber había recibido quejas anteriores relacionadas con la conducción de Tran.

Según los abogados de la familia, algunos pasajeros habían descrito experiencias inseguras. Una de las quejas calificaba un viaje como el “menos seguro” que el pasajero había experimentado, mientras que otra señalaba que el conductor no sabía manejar.

El caso generó además cuestionamientos sobre los procedimientos de Uber para investigar las quejas y supervisar la seguridad de sus conductores.

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