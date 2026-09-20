Arco del Triunfo en Washington será un complejo militar con drones y francotiradores, afirma el presidente

El presidente Donald Trump anunció que el Arco del Triunfo que pretende construir en Washington D.C. tendrá también funciones militares, con espacios para drones, francotiradores y almacenamiento de municiones, una modificación que vuelve a colocar bajo escrutinio uno de sus principales proyectos para transformar el paisaje de la capital estadounidense.

Trump informó el domingo que aceptó una petición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para convertir la estructura, proyectada cerca del Cementerio Nacional de Arlington, en un “complejo militar y arco del triunfo de primer nivel”, alegando razones de seguridad nacional. “Permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores (tanto en la cubierta como en la plaza), además de contar con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores”, escribió el mandatario en Truth Social.

La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el anuncio ni explicaron qué amenaza específica habría motivado la incorporación de las funciones militares.

At the strong request of the United States Military, and for National Security purposes, I have agreed to convert the magnificent Triumphal Arch, planned since the Civil War Era many years ago, at the Receptive Circle adjoining the Arlington Memorial Bridge, into a top grade? pic.twitter.com/ZtlPai6jny — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 20, 2026

Un proyecto que enfrenta cuestionamientos

El monumento tendría unos 76 metros de altura y se ubicaría cerca del Arlington Memorial Bridge, en el eje que conecta el Monumento a Lincoln con el Cementerio Nacional de Arlington. Trump ha defendido la construcción como una obra destinada a conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que Washington es la única entre las principales ciudades y capitales del mundo que no cuenta con un arco del triunfo y aseguró que el suyo será “con diferencia, el más grandioso de todos”.

Sin embargo, el proyecto ha provocado críticas de grupos de veteranos, especialistas en conservación histórica y expertos en aviación. Una de las principales preocupaciones es que la estructura altere la histórica línea visual entre el Lincoln Memorial y Arlington, además de generar nuevos problemas de tráfico y seguridad.

La Administración Federal de Aviación determinó la semana pasada que la altura del monumento no representaría un peligro para las aeronaves, aunque estableció condiciones relacionadas con una “llama eterna” en la parte superior. La cercanía con el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington había generado dudas entre expertos.

El anuncio se suma a otras obras impulsadas por Trump en la capital, entre ellas el nuevo salón de baile de la Casa Blanca y modificaciones en espacios emblemáticos de Washington. Varias de estas iniciativas han enfrentado demandas y cuestionamientos legales por su impacto histórico y arquitectónico.

Sigue leyendo: