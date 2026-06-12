Construir el Arco propuesto por Trump implicaría agotadoras jornadas y hasta tres años

De acuerdo con documentos publicados por el Departamento del Interior, la construcción del Arco de la Independencia propuesto por el presidente Donald Trump para quedar listo en el menor plazo posible implicaría jornadas diarias de hasta 20 horas durante un lapso cercano a tres años.

Las especificaciones del proyecto impulsado por el mandatario para construir el denominado Arco de la Independencia hacen que la obra resulte luzca compleja de realizarse, sobre todo por el esfuerzo y el tiempo que demandará.

El republicano de 79 años planteó que la nación requería de un monumento dotado de ciertas características para ser identificado por los ciudadanos estadounidenses como un símbolo de orgullo nacional.

Y a partir de ello, solicitó propuestas de diseño que en tamaño superaran las dimensiones del Arco del Triunfo construido en Francia.

Además, especificó que la obra debería construirse en el lado de Arlington, Virginia, cerca del Puente Memorial sobre el río Potomac, entre las entradas al Cementerio Nacional y el Monumento a Lincoln.

La propuesta de Harrison Design, un estudio de arquitectura de Washington, se enfoca en un arco de 76 metros de altura.

Harrison Design, estudio de arquitectura a cargo del proyecto, presentó una propuesta de Arco de Independencia con 76 metros de altura. (Jon Elswick / AP)

Otro punto a destacar es que el arco se construiría con hormigón y tendría un acabado de granito.

“Requeriría varias grúas torre, montacargas, minicargadoras, equipos de perforación y sistemas de bombeo de concreto.

El trabajo se realizaría durante todo el año, en dos turnos de 10 horas diarias (20 horas al día, durante todo el año) durante el período de construcción”, exponen documentos del Servicio de Parques Nacionales presentados al registro federal.

Durante todo el tiempo estimado para construir el Arco de la Independencia se generaría un caos vial en el Puente Memorial de Arlington y en Arlington Boulevard.

Sin embargo, eso parece resultar un tema secundario para el jefe de la nación y quienes de manera recurrente lleguen a cruzar por dicho sitio de deberán irse acostumbrando, pues los intereses de la nación siempre estarán por encima de cualquier alegato de un civil.

Hace algunas semanas, Don Beyer, representante por Virginia, arremetió en contra de Donald Trump por considerar que está despilfarrando dinero en una obra innecesaria, al menos en este momento.

“El presidente Trump está centrado en un proyecto vanidoso financiado por los contribuyentes que colapsaría el tráfico, bloquearía nuestro horizonte y se alzaría sobre un terreno sagrado donde están enterrados quienes sirvieron a nuestra nación”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

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