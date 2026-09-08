Trump enfrentaría investigaciones por proyectos de $400 millones si pierde la Cámara

Si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en noviembre, una de las principales herramientas para fiscalizar al gobierno de Donald Trump podría estar en un comité que hasta ahora ha ocupado un lugar secundario en el Congreso.

Se trata del Comité de Recursos Naturales, un panel de 45 integrantes que supervisa buena parte de las tierras federales y que podría adquirir un enorme protagonismo si los demócratas obtienen la mayoría. De acuerdo con un reporte de TIME, su principal demócrata, el representante Jared Huffman, ya prepara una extensa lista de asuntos que buscaría investigar.

“Ya no somos un comité secundario aquí en el Comité de Recursos Naturales”, declaró Huffman al medio citado, al considerar que el panel tiene jurisdicción sobre varias de las controversias que han marcado el segundo mandato de Trump.

El salón de baile de $400 millones

Entre los principales objetivos estaría el proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca, cuyo costo estimado alcanza los $400 millones y cuya superficie sería de 8,361 metros cuadrados.

Huffman quiere conocer cómo se autorizó la obra, cuánto dinero público está involucrado y, especialmente, quiénes han aportado recursos de manera privada. También pretende determinar si alguno de los donantes tiene negocios o intereses que dependan del gobierno federal.

El congresista también pondría bajo revisión otros proyectos impulsados por Trump en Washington, entre ellos un arco triunfal de 76 metros de altura, un Jardín de Héroes Americanos y modificaciones al campo de golf East Potomac.

“Hay que investigar el rastro del dinero”, sostuvo Huffman, al plantear que las pesquisas podrían seguir posibles vínculos políticos y financieros.

Yosemite abre otro frente

Otro expediente potencialmente explosivo está relacionado con Yosemite. La administración analiza un intercambio de terrenos que permitiría a la empresa Kingsbarn Realty Capital facilitar la construcción de una carretera hacia un proyecto privado de lujo ubicado cerca del parque nacional.

El Departamento del Interior ha señalado que todavía no existe una decisión definitiva y que cualquier intercambio tendría que cumplir con las leyes federales, las evaluaciones ambientales y los procesos de participación pública.

Huffman pretende revisar las comunicaciones entre la empresa, la Casa Blanca, el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales para determinar si hubo alguna influencia política o financiera.

El demócrata también anticipa investigaciones sobre parques eólicos marinos, inversiones en minería y otros programas relacionados con tierras y energía. Si su partido consigue la mayoría, el comité tendría capacidad para utilizar citaciones y exigir documentos y testimonios.

“No solo realizaremos la supervisión que se presente durante nuestra gestión”, afirmó Huffman. Su intención, según TIME, sería recuperar dos años de asuntos que considera pendientes de investigar.

La Casa Blanca, por su parte, sostiene que las modificaciones en terrenos federales buscan mejorar la seguridad, restaurar monumentos y embellecer Washington.

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