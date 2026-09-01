“La Casa Blanca se está convirtiendo en una combinación entre un burdel y Las Vegas”, afirma Ty Cobb

Ty Cobb, ex abogado de la Casa Blanca durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la presidencia, se mostró en desacuerdo con las obras de remodelación llevadas a cabo en el inmueble donde históricamente reside el jefe de la nación en turno.

Desde que el magnate neoyorquino retornó a la presidencia parece estar obsesionado con darle un toque de magnificencia a la Casa Blanca.

Con respecto al denominado Jardín de las Rosas, ordenó pavimentarlo y colocar losetas de piedra y áreas de patio sobre secciones del césped tradicional.

También exigió remodelar los baños privados sustituyendo estructuras originales por superficies de mármol y detalles dorados.

A la lista se anexó la instalación de placas debajo de los retratos de los presidentes lo largo de la historia de la nación, esto en el denominado el “Paseo de la Fama Presidencial”, el cual se ubica a lo largo de la columnata del Ala Oeste.

Adicional a ello, está en marcha la construcción de un helipuerto rebosado de granito el cual se ubicará en el jardín sur de la Casa Blanca a partir de un proyecto de $6 millones de dólares en costos.

Sin embargo, para echar a andar su mayor obra se requirió demoler el Ala Este de la Casa Blanca, pues es allí donde se construirá un salón de baile al estilo de las grandes cortes europeas de aproximadamente 8,000 metros cuadrados.

La remodelación de la Casa Blanca lleva acumulados varios millones de dólares, pero Donald Trump asegura que la mayor parte han sido cubiertos por compañías privadas. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Al respecto, durante una intervención en el programa “OutFront”, el cual transmite la cadena de televisión CNN, Ty Cobb dio a conocer su opinión sobre el hecho que la Corte Suprema haya autorizado seguir adelante con el controversial proyecto cuyo costo rebasa los $600 millones de dólares.

“Sin duda me conmovió porque, como alguien que había pasado mucho tiempo en la Casa Blanca y en sus alrededores, sabía que era un entorno precioso e histórico.

En esta etapa, con todo ese lujo, se está convirtiendo en una mezcla entre burdel y Las Vegas. Es trágico lo que está pasando, pero, lamentablemente, va a continuar, al menos por ahora”, expresó.

En contraparte, Donald Trump definió la transformación de la Casa Blanca como algo necesario y que en el futuro será motivo de orgullo para las siguientes generaciones de estadounidenses.

“Vivimos en la Edad de Oro de Estados Unidos, y este edificio será uno de los más grandiosos jamás construidos en Washington, D.C. Una vez finalizado en el verano de 2028, el magnífico Salón de Baile y el Complejo Militar serán motivo de gran orgullo para todo el país”, escribió en la plataforma Truth Social.

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