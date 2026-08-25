Trump ordena rehacer el Jardín Sur de la Casa Blanca para ajustar su helipuerto de $13 millones

El presidente Donald Trump ordenó nuevos trabajos en el Jardín Sur de la Casa Blanca para modificar su pendiente y hacer que el terreno quede alineado con el nuevo helipuerto presidencial, una obra que avanza a toda velocidad en Washington.

The Washington Post documentó, mediante fotografías y testimonios de personas familiarizadas con los trabajos, que buena parte del césped ha sido removida mientras los trabajadores elevan el nivel del terreno.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al diario que el proyecto contempla modificar la inclinación alrededor de la zona de aterrizaje.

“El césped se remodelará gradualmente para adaptarlo al nuevo helipuerto”, dijo el funcionario al diario.

El movimiento ocurre mientras las cuadrillas trabajan prácticamente sin descanso para terminar el helipuerto de la Casa Blanca antes de la visita prevista del presidente chino Xi Jinping, programada para septiembre.

El proyecto del helipuerto, que también contempla modificaciones en el acceso vehicular y el Pórtico Sur, tenía un costo previsto de $13 millones, de acuerdo con registros de un contratista obtenidos por The Washington Post. El diario señaló que todavía no está claro si los nuevos trabajos sobre el césped representarán un gasto adicional.

Trump ya había ordenado rehacer parte de la obra

La modificación del terreno llega después de que Trump mostrara su descontento con la inclinación original del helipuerto. A principios de agosto, el mandatario ordenó a los contratistas desmontar parte de los trabajos que ya habían realizado y reconsiderar la pendiente.

Durante un recorrido reciente por la construcción, Trump defendió su decisión: “Tenía mucha pendiente, y me pareció que era demasiada”.

Posteriormente, aseguró ante los trabajadores que elevar la plataforma había sido “una de las mejores cosas que hemos hecho”.

El helipuerto, de unos 30 metros de ancho y construido con granito, busca resolver un problema relacionado con los nuevos helicópteros Marine One. Las aeronaves VH-92A Patriot tienen salidas de escape que dirigen el calor hacia abajo, lo que puede dañar o quemar el césped.

Las obras forman parte de una remodelación mayor

El cambio en el Jardín Sur se suma a una transformación más amplia de los terrenos de la residencia presidencial durante el segundo mandato de Trump. Según el medio antes citado, el conjunto de proyectos contempla al menos $900 millones en nuevos gastos.

Además del helipuerto, Trump impulsa la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados, modificaciones en distintos espacios de la residencia y cambios en los jardines.

El presidente incluso ha señalado que el nuevo helipuerto podría tener un uso adicional y servir para recibir invitados o realizar eventos relacionados con el futuro salón de baile.

“Pueden tomar cócteles y todo lo demás fuera de la Casa Blanca, y luego entrar al salón de baile”, dijo Trump la semana pasada.

Por ahora, las máquinas continúan trabajando sobre uno de los espacios más reconocibles de la residencia presidencial, mientras la administración busca tener listas las obras antes de la esperada visita de Xi.

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