Insatisfecho con la construcción de un helipuerto en la Casa Blanca, Trump habría ordenado rehacerlo

El proyecto de tener un moderno helipuerto en la Casa Blanca presuntamente no cumplió con las expectativas del presidente Donald Trump, al menos en su fase inicial, esto de acuerdo con un informe divulgado por el diario Washington Post donde se indica que, insatisfecho, habría ordenado rehacer la construcción.

Desde principios del mes pasado, la actividad constructiva se incrementó en la residencia presidencial ante el arranque del proyecto de un contar con helipuerto en el denominado jardín sur.

Durante un evento llevado a cabo en el Despacho Oval, se dio a conocer que la obra cercana a $6 millones de dólares en costos sería financiada por Sikorsky Aircraft, compañía fabricante del helicóptero Marine One.

“Ahora estamos construyendo un helipuerto, un helipuerto precioso, y lleva el sello de la Casa Blanca, grabado en granito, tallado en granito. Es algo realmente hermoso. Están pagando el coste total”, expresó el mandatario de la nación.

A la Armada estadounidense le adjudicó a Sikorsky Aircraft un contrato de $1,240 millones de dólares para reemplazar la flota de helicópteros Marine One y quizá de allí deriva el hecho de que haya optado por asumir el costo total del helipuerto planteado.

El costo de la obra que rondaba en cerca de $6 millones de dólares y que sería cubierto por la compañía Sikorsky Aircraft, ahora se elevará considerablemente al reiniciar la construcción. (Crédito: Tom Brenner / AP) Crédito: Tom Brenner | AP

Confiado en que su idea de proyecto estaba bien aterrizada por los contratistas a cargo y, debido a su apretada agenda de actividades, Trump no había tenido tiempo de supervisar el avance del proyecto, pero recientemente al hacerlo se percató que no cumplía con sus estándares y pidió modificarlo casi por completo.

Presuntamente, la exigencia del magnate neoyorquino consiste en añadir una plataforma de aterrizaje al mismo nivel que el horizonte, situación que implica primero tratar de nivelar el terreno inclinado del Jardín Sur.

Para cumplir con dicho requisito resulta obligatorio volver a iniciar la obra desde cero y con costos adicionales que hasta el momento se desconoce quien deberá pagar.

De esta manera, el despegue del Marine One en que suele viajar Trump continuará llevándose a cabo sobre el césped tradicional del jardín, lo cual le desagrada al presidente debido a que los intensos gases de escape del helicóptero lo dañan.

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