Presentan al Salón de Baile de la Casa Blanca como “complejo militar” para evitar que sea suspendido

De manera estratégica para impedir que se suspenda la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca, la administración Trump optó por denominarlo “complejo militar”.

Ante la posibilidad de que entre en vigor una orden judicial que frene la construcción del recinto señalado, John Sauer, procurador general, emitió un documento dirigido al Tribunal Supremo con el objetivo de permitir continuar adelante con el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump desde el año pasado.

“Cada día que el presidente no tiene acceso a los elementos de seguridad vitales del complejo militar representa un riesgo inaceptable, independientemente del tiempo que tarde en completarse el proyecto”, indica parte del texto.

Luego de varios meses de trabajo, la cimentación del imponente inmueble proyectado va muy adelantada y coartarla representaría varios millones de dólares y trabajo de ingeniería tirado a la basura.

“Construido con ingeniería integrada, el proyecto proporcionará, en gran medida, un ‘espacio seguro’ para la presidencia y la continuidad del gobierno”, subrayó el procurador en su documento.

En contraparte, la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico acudió a la Corte para exponer a través de una demanda que la administración Trump está pasando por alto la autorización del Congreso y se apresura a completar el proyecto con el objetivo de “tratar de eludir la revisión judicial”.

El gobierno pretende que debajo del Salón de Baile de la Casa Blanca se construya un búnker para resguardar a la familia presidencial en caso del surgimiento de un evento amenazante para su integridad. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

En la exposición de ideas, también se aclara que la orden judicial próxima a entrar en vigor no impide continuar trabajando en el denominado búnker de seguridad ni tampoco asegurar el sitio del Ala Este, pues estrictamente se opone a la construcción de un Salón de Baile por considerarlo injustificable a menos que el Congreso considere lo contrario y termine por respaldar el proyecto.

Desde que Trump dio a conocer el plan de edificar un majestuoso recinto y, semanas después, ordenó derribar el ala este de la Casa Blanca, nunca tomó en cuenta la opinión del Congreso e incluso se escudó en el argumento de que la millonaria cantidad requerida para concretar el proyecto sería cubierta en su totalidad por varias compañías importantes.

Sin embargo, sus detractores posteriormente denunciaron que, al final, cerca de $400 millones de dólares saldrían de los contribuyentes.

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