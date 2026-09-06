Trump anuncia que el nuevo helipuerto de la Casa Blanca ya está terminado

El presidente Donald Trump anunció que el nuevo helipuerto de la Casa Blanca quedó terminado, después de que solicitara modificaciones al proyecto para contar con una instalación diseñada específicamente para las operaciones del Marine One, el helicóptero utilizado para transportar al mandatario estadounidense.

Trump dio a conocer la finalización de las obras mediante una publicación en Truth Social, acompañada de una fotografía del expresidente Dwight Eisenhower a punto de abordar un helicóptero en el jardín de la Casa Blanca en 1957.

“Dwight Eisenhower no necesitaba un helipuerto en la Casa Blanca para esos pequeños helicópteros, pero Estados Unidos lo necesita ahora. ¡Recién terminado y MAGNÍFICO!”, escribió Trump. Eisenhower fue el primer presidente de Estados Unidos en utilizar un helicóptero para trasladarse desde la Casa Blanca. De acuerdo con el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, el Servicio Secreto insistió en que utilizara ese medio de transporte durante un viaje a Camp David.

Dwight Eisenhower didn’t need a Helipad at the White House for those little Choppers, but America needs one now ? Just completed, and MAGNIFICENT! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026, 1:57 PM ET )??????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/qDsuD8saY3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

Una plataforma diseñada para el Marine One

El proyecto del nuevo helipuerto tomó forma después del retiro de una instalación temporal colocada en el jardín sur de la residencia presidencial. Posteriormente, Trump pidió cambios al diseño original luego de expresar su inconformidad con algunos aspectos de la construcción.

La plataforma tiene aproximadamente 100 pies, unos 30 metros, de ancho y fue construida con granito de cuatro pulgadas, alrededor de 10 centímetros, procedente de una cantera de California. El espacio también incorpora el sello presidencial.

Trump había señalado que los helicópteros presidenciales anteriormente aterrizaban directamente sobre el césped, una práctica que consideró poco segura. “No es bueno y es muy inseguro”, dijo ante periodistas al referirse a la situación anterior. El proyecto forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por Trump en el complejo presidencial y en otros puntos de Washington, D.C. Entre ellas destaca la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Las obras del salón han generado críticas de exfuncionarios y familiares de antiguos presidentes, además de enfrentar desafíos legales relacionados con la transformación de la residencia histórica. La Suprema Corte permitió recientemente que los trabajos continúen mientras avanza el proceso judicial. La administración de Trump sostiene que el nuevo espacio permitirá realizar grandes eventos oficiales sin depender de instalaciones externas.

El mandatario también ha promovido otros proyectos de renovación en la capital, incluidos trabajos en monumentos, parques y áreas públicas. La finalización del helipuerto representa así una de las primeras incorporaciones visibles a las instalaciones presidenciales durante su actual administración.

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