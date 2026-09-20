Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una maleta frente a una estación de bomberos en Kansas

El cuerpo de una mujer de 68 años que dependía de oxígeno fue encontrado dentro de una maleta abandonada frente a una estación de bomberos en Wichita, Kansas, pocas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición.

Lorretta M. Moody fue declarada muerta poco después de las 6:00 p. m. del miércoles en la Estación de Bomberos 22 de Wichita. Las autoridades investigan su muerte como un homicidio, de acuerdo con información publicada por The Wichita Eagle.

Dos personas llevaron la maleta que contenía el cuerpo de Moody hasta la estación. Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado quiénes son, cómo llegaron a tener el cuerpo de la mujer ni por qué fue colocado dentro de una maleta.

El portavoz del Departamento de Policía de Wichita, Andrew Ford, señaló que ambos individuos están colaborando con la investigación, pero aclaró que por ahora no son considerados sospechosos.

“Son simplemente personas con las que estamos hablando”, explicó Ford a The Wichita Eagle.

Moody había sido reportada como desaparecida horas antes

La familia de Moody notificó su desaparición a la policía de Wichita poco después de la 1:30 a. m. del miércoles, según Ford.

Sus familiares explicaron posteriormente en una publicación de Facebook que la mujer tenía importantes dificultades para movilizarse por sí misma y que debía utilizar oxígeno de manera permanente.

Al momento de su desaparición, Moody no llevaba su andador, no estaba recibiendo oxígeno suplementario y tampoco estaba tomando sus medicamentos diarios, según la información proporcionada por sus familiares.

El reporte de desaparición fue remitido a la policía esa misma mañana, como establece el procedimiento habitual en casos de personas que no suelen ser reportadas como desaparecidas, entre ellas adultos mayores, niños y personas con autismo.

Moody fue descrita como una mujer de baja estatura y complexión pequeña. Medía aproximadamente 4 pies y 11 pulgadas, o incluso un poco menos, y pesaba alrededor de 70 libras o menos.

La mujer había sido vista por última vez en el bloque 2400 de South Mosley, según un reporte de persona desaparecida obtenido por The Wichita Times.

Dos personas llevaron la maleta hasta la estación de bomberos

Más tarde esa misma noche, dos personas llegaron hasta la Estación de Bomberos 22, ubicada al sur de Pawnee, en Hydraulic, con una maleta que contenía el cuerpo de Moody.

La policía acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de la mujer.

Imágenes difundidas posteriormente mostraron las luces de los vehículos policiales iluminando los alrededores de la estación mientras los investigadores trabajaban en la escena.

Cuando se le preguntó si las dos personas que llevaron la maleta podían estar relacionadas con la muerte, Ford evitó calificarlas como sospechosos.

“No los estamos llamando personas de interés; no son sospechosos”, afirmó el portavoz. “Son simplemente personas con las que estamos hablando”.

El Departamento de Policía de Wichita informó que los investigadores continúan entrevistando a personas, revisando evidencias y tratando de establecer una cronología completa de lo ocurrido.

La policía investiga la muerte como un homicidio

Las autoridades no han informado públicamente cómo murió Moody ni han señalado qué pudo haber ocurrido antes de que su cuerpo fuera colocado dentro de la maleta.

Tampoco se ha establecido públicamente cuánto tiempo permaneció desaparecida antes de que fuera encontrada.

La policía indicó que no existe una amenaza aparente para el público relacionada con el caso.

La investigación también busca determinar dónde estaba viviendo Moody en el momento de su desaparición.

La mujer había estado vinculada a una vivienda en 2135 S. Mosley, que supuestamente compartía con un hombre identificado como Robert Henderson. Sin embargo, el inmueble fue vendido en una subasta fiscal el año pasado.

En marzo se presentó una demanda de desalojo contra Moody y Henderson por parte de los propietarios del inmueble. Documentos registrados ante la Secretaría de Estado de Kansas identifican como propietarios de Rental Sales Remodeling LLC a Victor y Bounleng Kammavongsa y Phoukhong Phetkhamchanh.

No está claro dónde había estado viviendo Moody desde que comenzaron los procedimientos de desalojo.

La familia exige justicia por la muerte de Moody

Mientras la policía intenta reconstruir las últimas horas de vida de la mujer, sus familiares han utilizado las redes sociales para expresar su dolor.

La hermana de Moody escribió que no encontraba palabras para describir cuánto la extrañaba y calificó su muerte de “muy cruel”.

“Mi corazón está roto. Descansa en lo alto, mi hermoso ángel. Obtendremos justicia por ti”, escribió en Facebook.

Su nieta, Angelyna Moody-Fletcher, también recordó a la mujer y habló sobre las conversaciones que mantenían con frecuencia.

“Intentando encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. Te extrañaré todos los días”, escribió.

La joven agregó que extrañará las llamadas telefónicas espontáneas de su abuela, durante las cuales podían conversar durante horas.

“Solo espero que realmente sepas cuánto te queríamos y apreciábamos todos”, escribió Moody-Fletcher. “Nunca dejaré de hablar de ti. Nunca dejaré de luchar por ti. No me importa lo que cueste”.

La investigación sobre la muerte de Lorretta M. Moody continúa abierta y, hasta ahora, las autoridades no han anunciado arrestos ni cargos relacionados con el homicidio.

Sigue leyendo:

– Mujer secuestrada en Arizona por falso chofer de Uber se salvó gracias a una nota que dejó en una gasolinera

– Transeúnte ayuda a rescatar a una niña secuestrada en Texas que mostraba un cartel de “ayúdame” en Long Beach

–Policía de Kansas infraccionó a un vehículo y descubrió a niña de 6 años secuestrada