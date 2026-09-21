Acusan a cazador de matar a una mujer tras confundirla con un venado en Delaware

Un hombre de 74 años fue arrestado y acusado en Delaware por la muerte a tiros de una mujer a la que, según las autoridades, habría confundido con un venado mientras cazaba.

Walter Moorhead, residente de Salisbury, Maryland, enfrenta un cargo de homicidio involuntario grave, además de otros delitos relacionados con el tiroteo ocurrido el viernes por la noche en un campo cerca de Ellendale, Delaware.

De acuerdo con la Policía Estatal de Delaware, el incidente ocurrió alrededor de las 7:40 p.m., cuando Moorhead se encontraba cazando venados desde un puesto de caza instalado en el terreno.

La investigación preliminar determinó que la víctima caminaba por el campo acompañada de un hombre y dos niños cuando Moorhead habría creído que había visto un venado.

El hombre disparó su rifle y alcanzó a la mujer.

La víctima fue identificada el domingo como Santos Maria Chilel Soto, de 39 años, residente de Georgetown, Delaware.

La mujer murió en un hospital

Los agentes estatales que acudieron al lugar encontraron a Soto gravemente herida.

La policía indicó que los agentes le proporcionaron atención médica de emergencia antes de trasladarla a un hospital. Sin embargo, la mujer murió posteriormente a causa de las heridas.

Después de una investigación preliminar, los agentes determinaron que Moorhead había efectuado el disparo que alcanzó a la víctima y procedieron a detenerlo.

La Policía Estatal de Delaware no ha divulgado más detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al hombre a disparar ni sobre la distancia desde la que realizó el disparo.

Enfrenta varios cargos

Además del cargo de homicidio involuntario grave, Moorhead enfrenta tres cargos de poner imprudentemente en peligro a otra persona en primer grado y un cargo por posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, informó la policía.

El hombre compareció ante un tribunal de jueces de paz, donde fue procesado y posteriormente quedó en libertad después de pagar una fianza en efectivo de $43,000 dólares.

La Policía Estatal de Delaware indicó que la investigación permanece abierta.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se comunique con la unidad de homicidios de la policía estatal.

El caso continúa en los tribunales y las acusaciones contra Moorhead deberán ser demostradas durante el proceso judicial.

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