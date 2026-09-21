Así celebró Valentina Ferrer su cumpleaños tras su ruptura con J Balvin

Valentina Ferrer reapareció en sus redes sociales para compartir los detalles de la celebración de su cumpleaños número 33, en medio de su ruptura con cantante colombiano J Balvin.

La modelo y empresaria argentina organizó una reunión privada el pasado sábado 19 de septiembre, rodeada de su círculo más cercano. A través de sus historias de Instagram, Ferrer dejó ver momentos clave del festejo, donde lució un vestido corto color plateado mientras sostenía su pastel de cumpleaños.

Además, la modelo también compartió momentos especiales junto a su pequeño hijo Río, quien participó activamente en los preparativos del festejo.

A lo largo de sus publicaciones, la argentina prefirió enfocar la atención en el afecto de sus allegadas, la decoración y los obsequios recibidos. “Gracias por ser mis BFF’s” y “Hoy y siempre”, fueron algunas de las frases que dedicó a sus amigas.

El mensaje de J Balvin y el silencio de Valentina

La celebración de la modelo se produjo poco después de que J Balvin publicara un emotivo mensaje en su perfil de Instagram para felicitarla. El intérprete de “Mi Gente” compartió una fotografía de Ferrer junto a su hijo vistiendo la camiseta de la selección argentina y dedicó unas palabras en las que destacó la fortaleza de la modelo y le expresó su gratitud por su rol de madre.

“Hoy celebro tu vida, Vale… Gracias por regalarme lo más grande”, escribió el artista, acumulando cientos de miles de reacciones y reavivando las especulaciones de sus seguidores sobre un posible intento de reconciliación.

Sin embargo, hasta el momento, Valentina Ferrer ha optado por el silencio. La argentina no respondió públicamente a la felicitación del cantante ni incluyó menciones hacia el artista en sus publicaciones.

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