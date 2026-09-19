En medio de la polémica, J Balvin dedica emotivo mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer

La conversación en torno a la separación de J Balvin y Valentina Ferrer no da tregua, mucho menos ahora que el cantante colombiano reapareció en su cuenta de Instagram con un mensaje especial para ella con motivo de su cumpleaños número 33.

El intérprete de “Blanco” sorprendió a más de uno al colocar una publicación donde su expareja y madre de su hijo Rio fue la protagonista.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, son las palabras con las que J Balvin arrancó su dedicatoria.

A través de sus líneas, el artista dejó claro que, pese a la polémica que se desató con el anuncio de su separación, su cariño por la modelo Valentina Ferrer se mantiene intacto.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”, continuó.

J Balvin no dejó pasar la oportunidad de destacar la dedicación y amor de la argentina hacia su hijo en común: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, señaló.

“Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”, finalizó el famoso.

Un post que generó reacciones divididas

No pasó mucho tiempo antes de que esta actividad en redes sociales captara la atención de los internautas y generara un debate en el que muchos se mostraron en contra del colombiano.

Y es que durante las últimas semanas, incluso antes del anuncio de la ruptura de la pareja, se señaló al cantante de una supuesta infidelidad.

Esto provocó que la publicación de J Balvin se llenara con mensajes como: “Escúchalo a este”, “No nos conmueve”, “Para ya, por favor”, “Ahorita no estamos para leerte”, “Muy CHAPGPT de tu parte”, “No mijo, ese barco ya se lo llevo la corriente hace rato” y “En fin, hombres”, por mencionar algunos.

A pesar de las reacciones que se generaron, hasta el momento Valentina Ferrer no ha dado respuesta a la felicitación del colombiano o las versiones que giran en torno a su ruptura.

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