Buscan a un hombre de Wisconsin acusado de matar a otro por una PlayStation

Un hombre de Wisconsin es buscado por las autoridades después de que una discusión por una consola PlayStation presuntamente terminara con la muerte a tiros de otro hombre en Milwaukee.

Darrius S. Shelton, de 21 años, está acusado de homicidio imprudente por la muerte de Marris Virgil, de 37 años, informó el Departamento de Policía de Milwaukee.

El incidente ocurrió el 4 de septiembre en una vivienda ubicada en West Keefe Avenue.

Un agente acudió al lugar después de recibir un reporte sobre un tiroteo. Al llegar, encontró a “dos niños pequeños y una adolescente gritando en el porche delantero”, según una declaración de causa probable obtenida por Law&Crime.

El agente ingresó a la vivienda y encontró a Virgil tendido en el suelo de una habitación ubicada en el segundo piso. El hombre presentaba múltiples heridas de bala en el pecho y el rostro, de acuerdo con el documento de acusación.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarlo. Virgil murió en el lugar, según la policía.

El médico forense determinó posteriormente que recibió cuatro disparos: uno en el brazo izquierdo, uno en el pecho y dos en la espalda.

La disputa comenzó por quién era dueño de la consola

Los detectives encontraron varios casquillos de munición calibre 9 mm dentro de la vivienda, incluidos dos cerca del cuerpo de Virgil, informaron las autoridades.

Una mujer que se identificó ante los investigadores como la pareja sentimental de Virgil desde hacía varios años relató lo ocurrido antes del tiroteo.

Según la declaración de causa probable, la mujer llegó a la vivienda poco antes del incidente y encontró a sus hijos, de 10 y 11 años, jugando videojuegos en una PlayStation junto con Shelton, quien era primo de los menores.

La mujer dijo a los detectives que comenzó una discusión entre Virgil y Shelton sobre quién era el propietario de la consola y quién tenía derecho a conservarla.

El documento judicial señala que ambos hombres comenzaron a discutir por la PlayStation y que la disputa fue aumentando de intensidad.

Según el testimonio de la mujer, los dos hombres llegaron a colocarse “pecho contra pecho”, en una postura que describió como agresiva.

La mujer explicó que se apartó momentáneamente de la discusión. Entonces escuchó varios disparos.

Cuando volvió la mirada hacia los hombres, según su declaración a la policía, vio a Shelton sosteniendo un arma de fuego.

La mujer también dijo que Shelton apuntó el arma hacia ella y la amenazó con dispararle.

Después del tiroteo, Shelton abandonó el lugar, según el testimonio.

La consola había sido reparada por el acusado

Otra persona entrevistada por los detectives aportó información sobre el origen de la disputa.

Según ese testimonio, Virgil había comprado originalmente la PlayStation. Sin embargo, la consola dejó de funcionar correctamente en algún momento y Shelton habría pagado para repararla.

Ese hecho habría provocado el desacuerdo sobre quién debía quedarse con el aparato.

La pareja de Virgil dijo a los investigadores que incluso ofreció darle a Shelton 260 dólares para resolver la disputa, pero que él rechazó el dinero.

Las autoridades no han informado de otros heridos en el tiroteo.

Shelton no se encuentra detenido y existe una orden de arresto en su contra, informó WDJT, afiliada local de CBS.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades intentan localizar al sospechoso.

Shelton está acusado de homicidio imprudente por la muerte de Virgil. Las acusaciones forman parte del proceso judicial y deberán ser establecidas ante los tribunales.

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