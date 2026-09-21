Horóscopo de hoy para Libra del 21 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 21 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Estás pensando mucho en ti, pero algunos asuntos personales tendrán que quedar en pausa. Aunque el hogar y la familia puedan resultarte exigentes, ocuparte de tu círculo cercano te dará firmeza. Hoy será clave priorizar aquello que te sostiene. Coloca un cuarzo cerca de la entrada de tu casa.

Horóscopo de amor para Libra

Usa tu genuino deseo de comprometerte para mejorar tu relación. Miedos, deseo no expresados, cualquier cosa que ponga tensión en la relación debe atenderse y resolverse. Cuando haces que escuchar sea una prioridad y te das cuenta de las necesidades de tu pareja, de manera muy positiva, todo cambia para ser mejor.

Horóscopo de dinero para Libra

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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