China confirma la visita del presidente Xi Jinping a EE.UU. para reunirse con Donald Trump

China confirmó este lunes que el presidente Xi Jinping viajará del 23 al 25 de septiembre a Estados Unidos para realizar una visita de Estado por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un desplazamiento que Washington ya había anunciado pero que Pekín todavía no había oficializado. “Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre”, indicó en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín “trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias”. Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo, y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

“Una relación bilateral constructiva”

Guo subrayó que el hecho de que los jefes de Estado de ambos países realicen visitas mutuas en un plazo de medio año supone un “hito” yentraña un “significado histórico”. Los dos países tienen numerosos desacuerdos en comercio y aranceles, inteligencia artificial (IA), las guerras en Irán y Ucrania o el estatuto de Taiwán. Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una frágil tregua tras meses de guerra comercial que se consolidó en la cumbre de mayo.

La nueva reunión aspira a “seguir aumentando el bienestar de los pueblos de ambos países, promoviendo así la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo”, afirmó el vocero. Representantes de ambos países se reunieron ayer en Washington durante más de ocho horas para preparar cuestiones como la relación comercial o la carrera por la IA.

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