Restringirán uso de celulares en primarias y secundarias de México a partir del 3 de noviembre

El gobierno de México prepara una nueva regla para limitar el uso de teléfonos celulares y otras pantallas en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, una medida que entraría en vigor el próximo 3 de noviembre y que busca reducir las distracciones en las aulas y fortalecer el aprendizaje de niños y adolescentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades educativas de las 32 entidades federativas respaldaron de manera unánime el acuerdo, que permitirá a los estudiantes llevar sus teléfonos a la escuela, pero deberán mantenerlos guardados durante toda la jornada, incluidos los periodos de recreo.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, explicó la mandataria.

La disposición contempla excepciones para emergencias o situaciones particulares relacionadas con los estudiantes. El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que durante las semanas previas se realizarán reuniones en las escuelas para explicar las nuevas reglas a maestros, estudiantes y familias.

??? ¡Un acuerdo histórico por el bienestar de nuestras comunidades escolares! Las 32 autoridades educativas del país acordaron por unanimidad, en el CONAEDU, regular el uso de celulares y tabletas en las escuelas para favorecer un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos.? pic.twitter.com/qb4kHWUuAb — SEP México (@SEP_mx) September 21, 2026

El gobierno busca recuperar métodos tradicionales de aprendizaje

Sheinbaum rechazó que la medida represente simplemente una prohibición y sostuvo que se trata de fortalecer las herramientas pedagógicas utilizadas en las escuelas.

“No es un asunto de prohibición”, afirmó, al señalar que el objetivo es que niños y adolescentes desarrollen plenamente sus capacidades cognitivas y psicomotrices. La presidenta también defendió el regreso a algunas prácticas tradicionales, como escribir a mano, al considerar que esta actividad favorece determinadas habilidades.

“Cuando uno escribe en el papel se desarrollan habilidades psicomotoras, se desarrollan actividades cognitivas”, señaló.

La estrategia también pretende reducir el uso indiscriminado de pantallas y su relación con las redes sociales, ante los posibles efectos negativos que pueden generar entre los menores, incluida la dependencia a estos dispositivos.

? #AlAire | Conversamos con Sebastián Plá Pérez, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, sobre la restricción del uso de dispositivos móviles en las primarias y secundarias.



? ? Conduce @berenice_rj. pic.twitter.com/fkpgxejAei — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 21, 2026

Cada nivel educativo tendrá reglas distintas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la restricción será obligatoria para primaria y secundaria. En las escuelas de educación media superior, cada plantel deberá establecer sus propias reglas mediante acuerdos con maestros y la comunidad educativa.

En las universidades, las instituciones tendrán autonomía para definir sus políticas sobre dispositivos electrónicos y formar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología. Delgado indicó que la decisión fue respaldada después de consultas, foros y discusiones sobre el impacto de los celulares en las escuelas.

Según el funcionario, 81% de los participantes consideró necesario tomar medidas y en el proceso participaron más de medio millón de docentes. La SEP también anunció la entrega de más de 16 millones de guías para estudiantes, familias y maestros, además de asambleas y actividades escolares para explicar las nuevas disposiciones.

México se suma a una tendencia internacional

La decisión ocurre mientras aumenta el debate internacional sobre el uso de teléfonos en las escuelas. La Unesco señala que 114 sistemas educativos ya cuentan con prohibiciones nacionales sobre estos dispositivos, equivalentes a 58% de los países, frente a 24% en 2023. El organismo sostiene que la tecnología puede apoyar el aprendizaje, pero recomienda utilizar los teléfonos inteligentes únicamente cuando contribuyan claramente a los objetivos educativos.

El debate en México también está relacionado con los resultados de la prueba PISA 2025. En el país, cuatro de cada 10 estudiantes de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en las áreas evaluadas. Los resultados ubicaron a México por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. Mathias Cormann, secretario general del organismo, advirtió sobre el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas, aunque aclaró que los dispositivos no son necesariamente perjudiciales. “Todo depende de la forma en que se utilizan”, señaló.

Además de la regulación de celulares, la SEP anunció el fortalecimiento de la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a estudiantes de entre 14 y 18 años como parte de las acciones de atención a la salud mental. Con las nuevas reglas, el gobierno mexicano apuesta por reducir las distracciones digitales durante la jornada escolar y recuperar espacios de aprendizaje en los que la tecnología quede subordinada a los objetivos educativos.

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