Sale a la luz el discurso que dio Luis de la Fuente antes de que España se coronara en el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este lunes imágenes de los momentos previos a la final del Mundial ante Argentina, en las que se puede escuchar el mensaje que Luis de la Fuente dirigió a sus jugadores antes del partido.

El técnico pidió a sus futbolistas mantener la ambición, la humildad y las ganas de competir, pero también les planteó el objetivo de alcanzar la cima después de haber conquistado el Europeo de 2024.

“Solo necesitamos una cosa, seguir con las mismas ganas de mejorar, humildad para seguir mejorando, con las mismas ganas de competir, con el deseo de ser cada día un poquito mejor… A un lado, a otro, que corran mucho, que sufran. Eso, con el talento que tenéis, partido enorme, que sois los mejores de Europa y ya nos toca ser los mejores del mundo. Hacedlo“, dijo De la Fuente a sus futbolistas antes del encuentro.

España terminó imponiéndose 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga, resultado con el que conquistó su segundo Mundial.

De la Fuente renueva con España hasta 2032

La publicación de las imágenes coincidió con el acto organizado por la RFEF para celebrar la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032, aprobada por la junta directiva.

El entrenador riojano asumió el cargo de seleccionador absoluto en diciembre de 2022, aunque su vínculo con la federación comenzó mucho antes, en 2013.

Durante su trayectoria con las categorías inferiores y la selección absoluta, De la Fuente conquistó los Europeos sub-19 de 2015 y 2019, los Juegos Mediterráneos de 2018, la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024.

Al acto acudieron también Vicente del Bosque, Rodri Hernández, Unai Simón y Mikel Merino, quienes dedicaron mensajes al seleccionador después de la ampliación de su contrato.

? Un acto que reconoce la confianza de la RFEF en Luis de la Fuente.



??????? Una familia que seguirá unida ????? ????: https://t.co/a0DVH0Y0lS#VamosEspaña pic.twitter.com/ajBLueXW7x — RFEF (@rfef) September 21, 2026

Rodri: “No se me ocurre un entrenador mejor para nuestro país”

El capitán de la selección española, Rodri Hernández, destacó la relación que mantiene con De la Fuente desde las categorías inferiores y valoró la continuidad del técnico.

“No se me ocurre un entrenador mejor para nuestro país”, dijo el centrocampista, quien fue campeón de Europa sub-19 en 2015 con De la Fuente como seleccionador, al igual que Unai Simón y Mikel Merino.

El portero del Athletic también felicitó al entrenador por su renovación y destacó tanto sus resultados como la manera en que ha construido el grupo.

“Es una renovación muy merecida”, afirmó Unai Simón, quien felicitó al técnico por todos los triunfos que ha conseguido y por la forma de hacerlo, con “unos valores y una calidad humana magnífica, de la cual”, dijo, ha “aprendido muchísimo”.

Del Bosque y Mikel Merino respaldan la continuidad del técnico

El exseleccionador Vicente del Bosque también dedicó unas palabras a De la Fuente durante el acto de la RFEF.

“Te vas a enfrentar a una nueva etapa del fútbol español que seguro que vas a resolver con maestría, como eres, un caballero en todos los sentidos; un ejemplo en lo deportivo, en lo puramente deportivo, pero también en el comportamiento de todos los jugadores en el que yo creo que has tenido mucho que ver”, dijo Del Bosque.

Por su parte, Mikel Merino resaltó el proceso que ha vivido junto al seleccionador y la posibilidad de continuar trabajando bajo sus órdenes.

“Me siento un afortunado de haberte acompañado en todo este proceso. Como tú siempre dices, una renovación para seguir mejorando, para seguir creciendo y para conseguir otras muchas cosas”, fue el mensaje de Merino.

Los jugadores de España se concentrarán este martes en Las Rozas para preparar su siguiente compromiso, el primer partido de la Liga de Naciones contra Inglaterra después del Mundial.

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