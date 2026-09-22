5 fallas comunes de la lavadora y cómo solucionarlas





¿La ropa se enreda? ¿La lavadora no desagua? Prueba estos trucos antes de llamar a un técnico.

El moho y la mugre en el empaque de la puerta, junto con los malos olores, son de las fallas más comunes en las lavadoras de carga frontal. Sigue leyendo para saber cómo deshacerte de ellos.

By Keith Flamer

A veces nos disponemos a lavar la ropa, pero la lavadora tiene otros planes: se descompone y decide tomarse el día libre (por lo general, en pleno fin de semana). Mientras la ropa sucia se acumula y empieza el estrés de tener que cargar con los bultos hasta la lavandería, nos preguntamos: ¿y ahora qué hacemos?

Antes de entrar en pánico, ten en cuenta esto: no todas las fallas requieren llamar a un técnico ni, peor aún, reemplazar la lavadora. Algunas lavadoras inteligentes se apagan temporalmente por razones de seguridad o eficiencia. Otros problemas se deben simplemente a un error humano (como sobrecargar la tina) o a un mantenimiento básico que puedes hacer tú mismo.

No necesitas habilidades de experto para solucionar las fallas más comunes. Identificamos cinco problemas típicos y sus soluciones para ayudarte a poner tu lavadora a funcionar de nuevo sin tener que pagar una reparación. Estas son las fallas que más preocupan a los usuarios, según las respuestas de más de 95,000 propietarios en nuestras encuestas más recientes.

Mi lavadora enreda la ropa

La ropa enredada es una molestia muy común en las lavadoras de carga superior, según los miembros de CR encuestados cada año sobre sus mayores dolores de cabeza con estos electrodomésticos. Este problema ocurre con mayor frecuencia en las lavadoras de alta eficiencia (HE) sin agitador central, ya que sus niveles bajos de agua, el impulsor de alta velocidad y los ciclos de 60 a 80 minutos pueden trenzar las prendas por completo. Cuando la ropa se enreda, hay partes del tejido que no se lavan bien o quedan residuos pegajosos de detergente.

Solución: Para reducir los enredos (y el desgaste de las telas), Larry Ciufo, supervisor del laboratorio de lavandería de CR, recomienda lavar prendas similares juntas: sábanas con fundas, algodón con algodón, prendas delicadas con prendas delicadas y toallas pesadas juntas. Evita mezclar ropa deportiva sintética ligera con pantalones de mezclilla o toallas pesadas.

Para prendas delicadas como los brasieres, usa una bolsa de malla para lavado. Tampoco vacíes la canasta de ropa de un solo golpe en la lavadora; echa unas cuantas prendas a la vez para que se distribuyan mejor y evita sobrecargar la tina.

Usar el ciclo delicado también ayuda a reducir los enredos y las arrugas. Este ciclo suave combina agua fría, agitación intermitente y un centrifugado más lento (de 400 a 600 rpm), lo que evita que las telas se estiren, se rompan o formen pelusa. Por último, activa la función de enjuague adicional para eliminar cualquier residuo de jabón que haya quedado en las prendas.

Mi lavadora de carga frontal huele mal

¿Tu lavadora huele a humedad? Las lavadoras de carga frontal son muy eficientes y requieren cierto mantenimiento, pero también son propensas a acumular hongo y moho, dos tipos de hongos que se desarrollan en ambientes húmedos y pueden causar olores desagradables o desencadenar alergias.

En nuestra encuesta de 2025, el 13% de los propietarios de lavadoras de carga frontal reportaron problemas con el hongo y el moho. Estos pueden acumularse en el empaque de la puerta o en el despachador de detergente debido a la humedad atrapada, los residuos de jabón o las bacterias de la mugre y el pelo de las mascotas. El detergente regular produce demasiada espuma para las lavadoras de alta eficiencia y deja residuos de jabón que alimentan el moho. Pero usar detergente de alta eficiencia (HE) o suavizante en exceso también puede dejar residuos acumulados en estas partes de la máquina y en tu ropa, según Ciufo.

Solución: Un mantenimiento regular y una limpieza profunda cada 30 lavadas pueden quitarle el mal olor a tu lavadora. Si tienes una de carga frontal, limpia el empaque de la puerta con un paño suave o una toalla de papel después de cada lavada. Para una limpieza más profunda, Ciufo recomienda hacer un ciclo vacío con agua caliente, desinfección o autolimpieza una vez al mes, con 1 taza de cloro. Luego, corre otro ciclo solo con agua para enjuagar completamente cualquier resto de cloro antes de volver a lavar ropa.

En el pasillo de lavandería del supermercado o en línea, verás limpiadores para lavadoras formulados específicamente para eliminar los residuos de jabón y los olores que pueden acumularse en el tambor, la puerta, el empaque y los cajones del detergente. Nuestras evaluaciones de estos limpiadores (incluidos Affresh de Whirlpool, OxiClean Odor Blasters de Tide y otros) demostraron que no limpian mejor que una solución casera con cloro.

Mi lavadora tiembla mucho o se apaga

Si tu lavadora de carga superior hace un ruido tremendo o se apaga por completo durante el ciclo de centrifugado, es muy probable que la carga esté desbalanceada. Entre el 8% de “otros problemas” reportados en nuestra encuesta más reciente, 464 personas mencionaron problemas específicos como cargas “desbalanceadas”, “fuera de equilibrio” o “golpes fuertes”. Esto ocurre típicamente cuando mezclas prendas pesadas con prendas ligeras, como almohadas y sábanas en la misma lavada.

Las lavadoras inteligentes modernas pueden detectar diferentes tipos y pesos de tela, y a veces sufren para exprimir la humedad de almohadas pesadas y empapadas al mismo tiempo que de sábanas delgadas. Muchas lavadoras (especialmente las de carga superior HE) agregarán más agua a la tina para intentar rebalancear la carga. Si eso no funciona, la máquina pausará el centrifugado y mostrará un mensaje de error pidiéndote que acomodes la ropa manualmente para equilibrarla.

Solución: La solución es algo molesta pero necesaria. “La mayoría de las veces tendrás que sacar algunas prendas y correr un ciclo de centrifugado solo con las almohadas o solo con las sábanas”, dice Ciufo. Si vas a lavar almohadas, sugiere lavar dos a la vez para que se equilibren entre sí. Te lo digo por experiencia: me ha tocado sacar las sábanas del tambor y colgarlas, chorreando, en la barra de la ducha mientras la lavadora terminaba de exprimir el agua de las toallas. Es un dolor de cabeza incómodo y fácil de evitar.

Mi lavadora no desagua

Si al abrir la lavadora encuentras la ropa nadando en un charco de agua, el culpable podría ser el filtro de la bomba de desagüe o la manguera tapada o defectuosa. La bomba de desagüe se encuentra en la parte inferior de la lavadora y vacía el agua sucia del tambor a través de una manguera durante los ciclos de enjuague y centrifugado. Antes de llegar a la bomba, el agua sucia pasa por un filtro donde los grumos de suavizante, el pelo de las mascotas, monedas, pelusas y otros objetos pueden causar una obstrucción. Antes de llamar a un técnico, prueba esta sencilla solución sugerida por un especialista en reparaciones.

Solución: “En muchos casos, los usuarios pueden resolver el problema ellos mismos abriendo la tapa de acceso a la bomba y sacando cualquier objeto o basura que esté atrapada adentro”, explica Daryl Shuler de Appliance Doctor. “También es importante revisar la manguera de desagüe de la bomba, ya que a veces también se puede tapar”.

Primero, busca el manual de usuario (o encuéntralo en línea) para ver si tu máquina tiene un filtro de bomba de desagüe accesible para el usuario (algunos modelos más nuevos, especialmente las de carga superior HE, no lo tienen). En las lavadoras de carga superior, el filtro de pelusa suele estar dentro o debajo del agitador, o a lo largo del borde superior de la tina. Revisa el manual para saber cómo acceder a él y limpiarlo.

En las lavadoras de carga frontal más nuevas, el filtro suele estar detrás de una pequeña puerta en la parte inferior (a la derecha o a la izquierda); en los modelos más antiguos, es posible que tengas que retirar un panel completo. Desconecta la máquina y limpia el agua estancada que quede en la tina. Luego abre la puerta o el panel y desatornilla el filtro para quitar pelusas, pelos, monedas u otros residuos, asegurándote de poner una bandeja o toalla para recoger el agua que salga (esto puede ensuciar un poco). Vuelve a atornillarlo bien (por lo general girándolo hacia la derecha hasta que quede firme o escuches un clic).

Shuler recomienda limpiar el filtro cada dos meses. Si limpiar el filtro de la bomba no resuelve el problema, puede tratarse de una manguera de desagüe tapada o una bomba defectuosa. Reparar eso requiere bastante más esfuerzo, herramientas y conocimientos. “Si eres hábil con las herramientas, puede ser un proyecto para hacer tú mismo”, dice Ciufo. Pero si no estás seguro, llama a un técnico. Después de todo, hay agua de por medio.

La puerta de mi lavadora de carga frontal gotea

Si la puerta de tu lavadora de carga frontal gotea o tiene fugas de agua, puede deberse a que el empaque de la puerta está afectado por los mismos sospechosos que causan los malos olores: pelo, residuos de jabón y pelusa, o incluso un calcetín o una toalla pequeña atrapada entre la puerta y el empaque.

Solución: No gastes de más en una reparación que puede ser muy sencilla; tú mismo puedes limpiar el empaque de goma. Después de tu última lavada, limpia el interior de la puerta y el empaque con un paño suave mojado en agua con un poco de cloro. Separa con cuidado los pliegues de la goma para limpiar la pelusa, los residuos y la humedad atrapada que pueden causar hongo o moho (no jales la goma con demasiada fuerza o podrías romperla). Luego sécala con otro paño y deja la puerta entreabierta durante al menos dos horas para que se ventile, siempre y cuando no haya niños pequeños con acceso al área de lavado. Hacer un ciclo de agua caliente con cloro como explicamos antes también ayuda a prevenir que se acumulen residuos en el empaque.

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