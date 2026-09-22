¿Él es el nuevo interés romántico de Elizabeth Gutiérrez en el mundo de las telenovelas?

¿Será que el actor colombiano David Palacio le dará vida al nuevo amor de telenovelas de Elizabeth Gutiérrez en “Emergencias. Unidad de Vida“, producción de Telemundo que ya está acaparando titulares por los nombres de sus estrellas? Junto a Gutiérrez sabemos que estarán: Ana Brenda Contreras, Erick Elías, Pepe Gámez, Geraldine Bazán, Rodolfo Salas, Luis Ernesto Franco y Ana Belena, entre otros.

Hoy el actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde aparece junto a la bella actriz. Sin lugar a dudas, el público ya reaccionó al verlos juntos y celebra lo bien que se ven juntos en pantalla, esperando que así de intensa sea la historia que nos cuenten.

Previo a este proyecto, Elizabeth estuvo en Colombia grabando varios capítulos para la nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, que pronto vivirá su gran estreno en las pantallas de Telemundo, en el mes de noviembre. Se prevé que la telenovela tome el horario estelar que en estos momentos tiene “El señor de los cielos 10”.

“Unidad de Vida” es una historia ambientada en el vertiginoso mundo de un hospital; este es un drama de alto impacto, lleno de giros inesperados, pasiones prohibidas y dilemas éticos, donde salvar vidas se entrelaza con el amor, la familia y las convicciones personales.

La serie también cuenta con las actuaciones de Gloria Aura, Jerónimo Cantillo, Elena Medina, Miguel Ferreira, Paola Fernández, Vince Miranda, Roberto Mateos, Gloria Peralta, Emma Ramos, Sebastián Silva, Johann Vera y Sara Linares, quienes completan un elenco de personajes cuyas historias se cruzan dentro y fuera del hospital.



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