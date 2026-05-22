Univision: “Guardián de mi vida” retiene el rating del primetime frente a Telemundo

La telenovela “Guardián de mi vida” se transmite de lunes a viernes en el horario de las 9:00 PM / 8:00 Centro (hora del Este/Pacífico) a través de Univision. Cuenta con las actuaciones protagónicas de Silvia Navarro, Daniel Arenas y Paulina Goto, además de Diego Klein.

El resto del elenco lo consagran: Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Roberta Damián, Alejandro Camacho, Tiago Correa, Rodolfo Salas, entre otros. Esta historia está bajo la producción de Juan Osorio. El público, por su parte, conoce este drama, porque está basada en la telenovela argentina “Amor en custodia”, reinventada para una nueva generación con una narrativa fresca, personajes complejos y altos valores de producción. En la cadena TelevisaUnivision ya nos entregaron una primera versión de este drama; esta fue “Amores verdaderos”, que contó con las actuaciones de Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli, Eiza González y Marjorie de Sousa.

Sobre el rating…

La nueva versión a cargo de Silvia Navarro y Daniel Arenas ya se está colocando como un éxito seguro, ya que en su estreno alcanzó 1.7 millones de televidentes.

Según reportes de Nielsen Big Data, Univision superó a Telemundo por doble dígito en el horario de las 9 PM/8C. Esto quiere decir que “La Casa de los Famosos 6” sigue sin poder superar la franja del premitime de su competencia en su franja de telenovelas. En resumen, el nuevo drama impulsa a Univision a liderar la franja de las 9 p.m. frente a ABC, CBS, FOX, The CW y Telemundo.

¿Cómo están los números?

La noche de su estreno, el lunes 18 de mayo, dicha telenovela alcanzó ventajas de audiencia de doble dígito frente a Telemundo entre televidentes totales (+32%), adultos 18-49 (+47%) y adultos 18-34 (+22%).

El estreno de “Guardián de mi vida” alcanzó 1.7 millones de televidentes totales y retuvo el 85% de su audiencia, incluyendo el 73% entre adultos 18-49 y el 66% entre adultos 18-34. Durante la franja de 9 p.m. a 10 p.m., “Guardián de mi Vida” superó a “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo por doble dígito entre televidentes totales (+14%) y adultos 18-49 (+24%), consolidando a Univision como la cadena en español en el primer lugar en este periodo.

Fuente: Nielsen Big Data Plus Panel, NPM (18/05/2026) lunes 9 p.m.–10 p.m., cadenas con publicidad, Live+SD. Cobertura basada en mínimo de 1 minuto de visualización.

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