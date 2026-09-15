¿Regresa Angelique Boyer como villana, pero esta vez junto a Fernando Colunga y Sebastián Rulli?

“Teresa”. Esta fue la telenovela con la que Angelique Boyer se registró en la memoria del público hispano como una de las grandes villanas de la televisión. El personaje que para muchos es comparable con el interpretado por Bárbara Mori en “Rubí” le ha permitido trascender a nivel internacional.

En la actualidad, la actriz de origen francés es una de las protagonistas más lucrativas de TelevisaUnivision, y lo ha logrado gracias a la responsabilidad con la que se mimetiza con cada uno de los personajes a los que les da vida.

“Doménica Montero”, su telenovela más reciente, alcanzó unos puntos de audiencia altísimos tanto en Estados Unidos como en México.

La interpretación que nos regaló junto a Marcus Ornelas sigue muy presente en la mente de los amantes de este género televisivo. Y aunque nos hemos acostumbrado a verla dándole vida a mujeres fuertes y vulnerables, su última villana en “Tres veces Ana”, como Ana Leticia, volvió a demostrar que los personajes de mala también le sientan como anillo al dedo.

Entre Rulli y Colunga…

Ahora, de la mano de Juan Osorio, dicen que Angelique Boyer volverá a ser “la mala del cuento”. En esta ocasión, de la mano de dos grandes actores: Sebastián Rulli y Fernando Colunga. Con Rulli, su pareja en la vida real, ha protagonizado exitosas telenovelas como “Teresa”, “Lo que la vida me robó” y “Tres veces Ana”, entre otras. Pero junto a Colunga, Boyer nunca ha trabajado en telenovelas.

Dicen que la producción sería la adaptación de “La sonrisa del diablo”. Esta fue una historia del año 1992, protagonizada por Rebecca Jones junto a Ernesto Laguardia. ¿Qué se sabe de la historia? Según explican en el post que verán a continuación. La trama nos presenta la historia de Déborah San Román, una mujer que utiliza a los hombres a su beneficio personal, sin contemplaciones. El interés es lo único que la mueve, hasta que conoce el amor.

¡Sí, esto nos suena a “Teresa” y “Rubí”!

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