Gobernador de Illinois consigue quitarse 80 libras de encima con ayuda de un medicamento

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, dio a conocer que, con el objetivo de mejorar su estado de salud, logró perder 80 libras a partir de una rutina de ejercicio, un ajuste de alimentación, pero sobre todo gracias al empleo de un medicamento GLP-1 para bajar de peso.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “CBS Mornings”, el millonario californiano aceptó que, después de recibir la noticia de que padecía diabetes, en los últimos dos años se ha estado apoyando en un medicamento para bajar de peso y así tratar de sacar a su salud de la zona de riesgo donde se encontraba inmersa.

“He tenido sobrepeso la mayor parte de mi vida, en realidad, desde que tenía probablemente 7 u 8 años”, señaló durante una charla donde también reveló que su padre perdió la vida cuando sólo tenia 39 años y eso lo marcó de por vida, pues un ataque cardiaco provocó su muerte.

Hace dos años, sus análisis de sangre confirmaron el diagnosticó tan temido por él y su familia, diabetes.

“Mi médico me dijo: ‘Oh, no, nunca podrás dejarla. Te recomiendo que tomes un GLP-1′”, rememoró.

A la par de la medicación, J.B. Pritzker comenzó a realizar una rutina de ejercicio a muy temprana hora, la cual consiste en caminar 6.4 kilómetros a orillas del lago Michigan en Chicago.

“De repente, al tercer día, pensé: ‘Sabes, en realidad no necesito comer eso, pero fue una sensación muy extraña. Ahora bien, no estoy sugiriendo que todo cambió en una semana. No fue así”, describió el mandatario estatal con respecto a la reacción generada en su organismo al inyectarse el medicamento GLP-1.

Pritzker también dio a conocer que Illinois cubre los GLP-1 en el plan de seguro estatal para 55,000 empleados de gobierno.

“Vamos a ahorrar dinero. La gente tendrá menos sobrepeso, que es la causa de muchas otras enfermedades”, afirmó el mandatario convencido que el desembolsó de dinero destinado a brindarles atención a los diabéticos permitirá a la postre realizar menos gastos para lograr estabilizarlos cuando el problema ya sea más grande y complicado de resolver incluso bajo riesgo de perder la vida como ha venido sucediendo en varios estados del país.

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