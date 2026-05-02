Gobernador de Illinois suspende sus actividades en público después de terminar en el hospital

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, suspenderá todas las actividades contempladas en su agenda debido a que se sometió a un procedimiento médico

De acuerdo con un portavoz de su oficina, el multimillonario de 62 años ingresó al hospital el viernes para que un grupo de médicos lo atendiera a través de un “procedimiento urológico ambulatorio de rutina”.

“La próxima semana, el gobernador cumplirá con sus deberes y suspenderá los actos públicos para descansar. El gobernador agradece los buenos deseos y espera reanudar pronto los actos públicos”, señala una escueta declaración, la cual no ofrece detalles sobre qué fue exactamente lo que hizo obligatorio intervenir al mandatario estatal

Aunque se menciona que Pritzker está en condiciones de desempeñar la mayoría de sus funciones, Juliana Stratton, vicegobernadora permanecerá, en Illinois en tanto la salud de su jefe no esté al 100%.

J.B. Pritzker es considerado uno de los demócratas cuyo nombre ha cobrado fuerza para contender como aspirante a la candidatara presidencial en las elecciones de 2028.

La cadena de televisión NBC, señaló que dos personas cercanas a su equipo de trabajo, cuya identidad mantiene en resguardo, coincidieron en señalar que se ha puesto en contacto con profesionales en recaudación de fondos a nivel nacional para plantearles la posibilidad de crear una estrategia que le permita obtener recursos para lanzar una posible candidatura presidencial condicionada a los resultados arrojados por algunas encuestas próximas a lanzar.

De concretarse dicho escenario, sería la primera ocasión en que Pritzker recurra a la recaudación para fortalecer una de su campaña.

J.B. Pritzker pretende reelegirse por tercera ocasión como gobernador de Illinois (Crédito: Erin Hooley / AP)

Por el momento, su objetivo inmediato consiste en lograr reelegirse por tercera ocasión al frente de Illinois.

Se estima que en sus dos primeras campañas para gobernador sus gastos rebasaron $350 millones de dólares pagados directamente de su bolsillo.

Adicional a ello, mediante un PAC, destinó $10 millones de dólares a la campaña de Juliana Stratton, candidata demócrata al Senado por Illinois.

De acuerdo con la Revista Forbes, el imperio hotelero que recibió como herencia y su habilidad en los negocios, ha permitido que J.B. Pritzker sea poseedor de un patrimonio estimado en cerca de $4,000 millones de dólares.

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