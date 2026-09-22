Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Algunas veces te pones una armadura más gruesa que puerta de banco y quieres hacerle creer al mundo que no necesitas a nadie para sentirte bien. Presumes independencia, dices que disfrutas tu soledad y hasta juras que el amor te viene guango; sin embargo, en el fondo deseas una relación estable, sincera y sin tantos juegos baratos. No tiene nada de malo reconocer que también quieres compañía, cariño y una persona con quien compartir tus sueños. Ser fuerte no significa vivir con el corazón cerrado ni rechazar a quien se acerca con buenas intenciones.
Ha llegado el momento de ocuparte de tus propios planes. Llevas demasiado tiempo resolviendo problemas familiares, prestando dinero, dando consejos y corriendo cada vez que alguien necesita ayuda. Mientras arreglas vidas ajenas, tus metas permanecen estacionadas como carro sin gasolina. Apoyar a los tuyos es una cosa, pero cargar con responsabilidades que no te corresponden es otra muy distinta. Aprende a decir “hoy no puedo” sin sentir culpa. Tu tiempo, energía y recursos también deben servir para construir el futuro que tanto deseas.
Las equivocaciones del pasado endurecieron tu carácter y te enseñaron a detectar mentiras desde lejos. El problema es que ahora podrías desconfiar hasta de quien solamente quiere conocerte bien. No todas las personas vienen a darte en la torre ni cada historia terminará como las anteriores. Toma las decepciones como experiencia, no como sentencia. Estás entrando en una etapa favorable para abrirte nuevamente al amor, pero tendrás que dejar de comparar a la gente nueva con quienes te quedaron mal. Si tienes pareja, será necesario hablar sobre compromisos y proyectos compartidos. Si estás soltero o soltera, una conversación inesperada podría despertar un interés que creías apagado.
Cuida mucho tu carácter porque traerás la mecha más corta que vela de cumpleaños. Una demora, un comentario mal entendido o una respuesta que no esperabas podrían hacerte explotar. Antes de soltar sapos y culebras, respira y averigua qué está sucediendo realmente. No te lleves entre las patas a personas que ni la deben ni la temen, porque después te tocará pedir disculpas con la cola entre las piernas. Tener razón no te autoriza a tratar mal a nadie, y guardar silencio durante cinco minutos podría evitarte un pleito de varios días.
En el trabajo o la escuela aparecerá cierta tensión relacionada con cambios, nuevas responsabilidades o alguien que querrá competir contigo. No adoptes una actitud negativa ni pienses que todo se está acomodando para perjudicarte. Concéntrate en cumplir, revisa bien documentos, tareas y mensajes, y no compartas tus movimientos con cualquiera. Lo destinado para ti encontrará la forma de quedarse, aunque haya gente queriendo meter su cuchara. Tu capacidad será puesta a prueba y podrías demostrar que tienes más colmillo del que otros imaginaban.
También deberás andar con cuidado al caminar, conducir, hacer ejercicio o subir y bajar escaleras, porque una distracción podría ocasionarte un golpe o una caída. Nada de ir mirando el teléfono como si el piso te debiera avisar dónde está el hoyo. En redes sociales evita responder indirectas y no participes en chismes entre amistades. Alguien podría mostrar capturas fuera de contexto y armar un mitote innecesario. Protege tu paz, atiende tus sueños y deja que cada quien se haga responsable de su propio circo. Esta etapa puede acercarte a la estabilidad que buscas, siempre que dejes de fingir que no quieres recibir lo mismo que das.
TAURO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El amor podría tocarte la puerta, pero primero tendrás que dejar de esconderte detrás de tus malas experiencias. Has tenido oportunidades de iniciar una relación y, por miedo a que vuelvan a engañarte, terminas poniendo pretextos, buscando defectos o desapareciendo cuando la cosa comienza a ponerse seria. No todas las personas quieren jugar contigo ni vienen cargando las mismas mañas de tus exparejas. Atrévete a conocer sin entregar las escrituras del corazón desde la primera salida. Es mejor avanzar con precaución que quedarte mirando cómo se te va la vida mientras esperas garantías que nadie puede darte.
Si alguien despierta tu interés, permite que la convivencia te muestre sus verdaderas intenciones. No idealices, pero tampoco condenes antes de tiempo. Quien quiera algo bonito contigo deberá demostrarlo con constancia, respeto y hechos, porque las palabras románticas hasta el más canijo las aprende cuando quiere conseguir algo. En caso de tener pareja, evita convertir cada desacuerdo en interrogatorio de ministerio público. La confianza no se construye revisando teléfonos ni sacando conclusiones por una reacción en redes sociales, sino hablando con claridad y estableciendo límites que ambos respeten.
No descuides ese cuerpazo que tanto trabajo te ha costado mantener. Podrías aumentar de peso o sentirte con menos energía debido a comidas pesadas, desvelos y falta de movimiento. No necesitas someterte a dietas sacadas de quién sabe dónde ni vivir contando cada tortilla con sufrimiento. Regresa a los hábitos que sabes que te hacen bien: muévete más, toma suficiente agua, duerme mejor y bájale a los antojos que aparecen cuando estás aburrido o estresado. El verdadero encanto no depende de una talla, pero sentirte saludable te devolverá seguridad y ánimo.
Hay personas cerca de ti que admiran tu manera de enfrentar los problemas, aunque algunas disfrazan su envidia con bromitas y comentarios medio venenosos. No les des información que después puedan utilizar para meterte el pie. Tus planes importantes deben cocinarse a fuego lento y lejos de oídos chismosos. No necesitas anunciar cada paso ni subir a redes sociales hasta la hora en que vas a respirar. Cuando un proyecto esté firme, entonces podrás compartirlo; mientras tanto, trabaja calladito, porque el éxito hace más ruido que cualquier promesa.
En cuestiones de trabajo y dinero llegan movimientos interesantes. Podrían ofrecerte un puesto, un proyecto adicional o una oportunidad de negocio que parezca pequeña, pero tenga posibilidades de crecer. Revisa condiciones, horarios y ganancias antes de aceptar, porque no todo lo que brilla paga las cuentas. Si buscas empleo, actualiza tus datos y muévete con personas que conozcan tu capacidad. Si tienes un negocio, cuida inventarios, gastos y acuerdos por escrito. Tu estabilidad mejorará cuando dejes de administrar con pura esperanza y comiences a ponerle números claros a todo.
Por momentos podrías sentir ansiedad, desesperación o ganas de mandar todo al carajo y salir corriendo. Cuando eso suceda, no tomes decisiones importantes con la cabeza hecha nudo. Aléjate un rato del ruido, respira y busca la compañía de esas personas que te transmiten tranquilidad sin exigir explicaciones. También necesitas sacar de tu vida la basura emocional: amistades convenencieras, familiares manipuladores, obligaciones absurdas o ambientes donde solamente recibes críticas. Si algo te roba la paz todos los días, quizá no sea una mala racha, sino una señal de que ahí ya no debes permanecer.
Un encuentro pasajero podría ponerse bastante sabroso, pero no confundas calentura con compromiso ni promesas de madrugada con planes verdaderos. Cuídate y actúa con responsabilidad. En la familia podría surgir la noticia de un embarazo o de una nueva etapa relacionada con hijos. También conviene reforzar precauciones ante enfermedades respiratorias; si alguien presenta síntomas, lo sensato será evitar contagios, hacerse la prueba indicada y buscar orientación médica. No vivas asustado, pero tampoco te hagas el invencible. Limpia tu camino, protege tus proyectos y recuerda que la paz vale más que quedar bien con gente que solamente llega a desacomodarte la existencia.
GÉMINIS – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de mirar hacia atrás con sinceridad y preguntarte si el lugar donde estás se parece al que imaginabas hace algunos años. No se trata de castigarte por las decisiones que tomaste, sino de reconocer cuáles sueños abandonaste por miedo, comodidad o falta de carácter. Muchas ideas bonitas se quedaron acumulando polvo porque esperabas sentirte completamente preparado, y esa seguridad absoluta nunca llegó. Para conseguir algo importante vas a necesitar huevos u ovarios, porque la vida no manda invitación formal ni espera a que desaparezcan todas tus dudas. O te mueves con lo que tienes o seguirás viendo cómo otros hacen aquello que tú también podrías lograr.
No pierdas más tiempo lamentándote por las oportunidades que no aprovechaste. Mientras tengas vida, todavía puedes retomar estudios, cambiar de oficio, desarrollar una habilidad o comenzar ese proyecto que alguna vez te emocionó. Quizá ya no puedas hacerlo exactamente como lo planeabas, pero sí puedes construir una versión más realista y madura. Manda al carajo la necesidad de recibir aprobación y deja de explicar cada decisión. Quien de verdad te quiere preguntará cómo puede apoyarte; quien solamente busca criticar encontrará defectos aunque hagas todo perfecto. Tu siguiente paso debe depender de tus convicciones, no del aplauso de gente que ni siquiera sabe qué hacer con su propia existencia.
También necesitas revisar tus amistades, porque algunas no sirven ni para acompañarte a la esquina, mucho menos para celebrar tus avances. Hay personas que disfrutan verte confundido, porque mientras tú dudes de ti, ellas se sienten superiores. Observa quién cambia de tema cuando cuentas una buena noticia, quién convierte tus problemas en chisme y quién aparece únicamente cuando necesita un favor. No armes pleito ni publiques indirectas de secundaria; simplemente retírales el acceso a tu intimidad. Una amistad verdadera no compite con tus logros ni te aconseja desde la envidia.
Tu familia podría requerir mayor presencia de tu parte. Tal vez alguien esté atravesando una preocupación y no sepa cómo pedir ayuda, o quizá todos se han distanciado por las ocupaciones diarias. Haz espacio para compartir una comida, realizar una llamada o visitar a quienes amas. El tiempo no se guarda en una alcancía para utilizarlo después. Eso sí, acompañar no significa resolverles absolutamente todo ni convertirte en salvador oficial del árbol genealógico. Escucha, apoya y pon límites cuando sea necesario, pero no dejes que el trabajo o las distracciones te roben momentos que mañana podrías extrañar.
Un cambio de imagen te devolverá entusiasmo. Un corte de cabello, ropa distinta, ejercicio o cualquier arreglo que te haga sentir renovado será bienvenido. No necesitas transformarte para complacer a nadie; hazlo para mirarte al espejo y reconocer una versión más segura de ti. Esa manita de gato también deberá ser interna: cambia hábitos, ordena tus espacios y deja de conservar recuerdos que solamente te mantienen amarrado a etapas terminadas. Renovarte no es fingir que eres otra persona, sino permitir que salga la versión que llevas tiempo escondiendo.
El negocio que tienes en mente podría retrasarse por falta de capital, gastos inesperados o condiciones que todavía no están maduras. No lo tomes como un fracaso ni quieras endeudarte hasta las pestañas por acelerar el proceso. Utiliza la espera para investigar costos, comparar proveedores y calcular cuánto necesitarás realmente. Una buena idea mal administrada puede convertirse en un dolor de cabeza con factura incluida. Si organizas tus recursos y corriges detalles, más adelante podrás retomarla con mayor seguridad.
Se abren posibilidades de viaje y también de realizar una compra importante, posiblemente relacionada con un vehículo, equipo de trabajo o algo útil para tu hogar. Antes de emocionarte, compara precios, revisa contratos y evita comprar nomás porque el vendedor te habló bonito. Tu capacidad para adaptarte será tu mejor herramienta. El pasado debe servirte como brújula, no como cadena. Recupera tus pendientes, selecciona mejor a quienes caminan contigo y demuestra con acciones que todavía estás a tiempo de construir la vida que alguna vez imaginaste.
CÁNCER – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de mandar a la chingada todo aquello que lleva semanas exprimiéndote la paciencia. Has permitido que ciertas preocupaciones se instalen en tu cabeza como visita que llega sin avisar, se acaba la comida y todavía pregunta si puede quedarse otro rato. Pensar una y otra vez en lo mismo no solucionará nada; solamente te dejará agotado, irritable y con ganas de desquitarte con quien no tiene culpa. Separa lo que verdaderamente puedes resolver de aquello que escapa de tus manos. Atiende lo primero con decisión y deja de alimentar lo segundo con miedo e imaginación.
Ya no mendigues cariño, amistad ni atención. Quien desea formar parte de tu vida encuentra la manera de buscarte, preguntarte cómo estás y demostrar interés sin que tengas que estarle recordando tu existencia. Has invertido demasiado en personas que te dan migajas y todavía quieren que agradezcas el banquete. Si solamente te escriben cuando se sienten solos, necesitan dinero o quieren que les soluciones un problema, eso no es afecto: es conveniencia con moñito. Deja de perseguir vínculos donde tú haces todo el esfuerzo, porque el amor sano no debería sentirse como andar empujando una carreta cuesta arriba.
La vida es demasiado corta para gastarla tratando de convencer a alguien de que reconozca tu valor. Utiliza ese tiempo con personas que sí celebran tu presencia y desean caminar a tu lado. También aprende a disfrutar tus propios espacios sin sentir que necesitas compañía para estar completo. Cuando dejas de temerle a la soledad, ya no aceptas cualquier trato con tal de evitarla. Ahí es cuando comienzas a seleccionar desde el amor propio y no desde la necesidad. Tu corazón es noble, pero eso no significa que debas ofrecer acceso ilimitado a cualquiera que llegue contando una historia triste.
Necesitas quererte un chingo y demostrarlo con acciones. Has descuidado tu cuerpo entre desvelos, antojos, estrés y el famoso “mañana empiezo”. Si continúas postergándolo, después será más pesado recuperar condición, energía y bienestar. No se trata de perseguir una figura imposible ni de maltratarte frente al espejo. Comienza con cambios sostenibles: caminar, preparar alimentos más equilibrados, beber agua y respetar tus horas de descanso. Hazlo para sentirte fuerte y cómodo contigo, no para recibir aprobación de gente que siempre encontrará algo que criticar.
Si hubo engaño, traición o abandono, llegó la hora de darle vuelta a la página de verdad. Decir que ya superaste algo mientras sigues revisando perfiles, recordando conversaciones y esperando explicaciones es como cerrar una puerta dejando la ventana abierta. Tal vez nunca recibas la disculpa que mereces ni entiendas por qué actuaron de esa manera. Aun así, puedes elegir no seguir cargando esa historia. Cerrar un ciclo no borra lo sucedido; significa dejar de permitir que ese dolor decida cómo amarás en el futuro.
Tu paciencia ya no está para soportar desplantes, promesas rotas ni dramas fabricados. Úsala con sabiduría: no aguantes lo que te lastima, pero tampoco conviertas cada molestia en sentencia definitiva. Habla una vez con claridad, establece el límite y observa lo que la otra persona hace. Si repite la misma fregadera después de conocer cómo te afecta, entonces no fue un error, sino una elección. Ahí sí retírate sin discursos eternos ni despedidas dignas de telenovela.
Se aproxima una limpieza emocional que podría incomodar a quienes estaban acostumbrados a recibir demasiado de ti. No te sorprendas si te llaman frío, egoísta o cambiado cuando comiences a poner límites. Muchas personas solamente extrañarán la versión tuya que podían manipular. Recupera tu tranquilidad, atiende tu salud y quédate donde exista reciprocidad. Cuando dejes de conformarte con migajas, tendrás espacio para recibir algo completo. No naciste para rogar que te quieran; naciste para compartir tu vida con quien sepa cuidar el lugar que ocupa en ella.
LEO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
¿Te has preguntado por qué algunas personas se alejan poco después de conocerte, especialmente cuando comienza a surgir una relación sentimental? Tu carácter puede ser tan fuerte que a veces entra primero a la habitación y tú llegas cinco minutos después. Hablas sin pelos en la lengua, defiendes tus ideas y no acostumbras endulzar las verdades para que pasen más bonito. Esa franqueza forma parte de tu esencia y no necesitas convertirte en alguien tibio para caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, tampoco confundas sinceridad con aventar palabras como ladrillos. Puedes expresar lo que piensas sin hacer sentir al otro como si estuviera rindiendo examen frente a un juez.
No todas las personas que se alejan son débiles ni incapaces de soportar tu manera de ser. Algunas simplemente se cansaron de no sentirse escuchadas. Antes de pensar que el problema siempre está en los demás, revisa si permites que alguien termine una idea sin interrumpirlo o si conviertes cualquier desacuerdo en competencia. Tu autenticidad será mucho más atractiva cuando venga acompañada de empatía. No calles para complacer, pero aprende a escoger el momento y la forma. Una verdad dicha con respeto construye; la misma verdad soltada con coraje puede mandar todo al carajo.
En el amor necesitas poner las cosas en una balanza. De un lado está quien te ofrece migajas, aparece cuando le conviene y te mantiene esperando una definición que nunca llega. Del otro podría encontrarse una persona que demuestra interés, procura tu bienestar y busca oportunidades para compartir contigo. ¿Por qué continúas gastando fuerza en quien apenas levanta un dedo? El orgullo también se disfraza de perseverancia y puede hacerte creer que debes conquistar a alguien solamente para probar que puedes. El amor no es trofeo ni competencia. Quédate con quien te ayude a crecer, no con quien te obligue a dudar diariamente de lo que vales.
Deja de guardar rencores como si fueran documentos importantes. Has cargado culpas que ni siquiera te pertenecen y has repetido historias en tu mente hasta terminar convencido de que todo fue responsabilidad tuya. Reconoce tus errores, ofrece disculpas cuando corresponda y después suelta. Castigarte durante años no repara nada. También evita pensar que nadie ha sufrido como tú. Cada persona libra batallas que no siempre presume. Mirar la fortaleza ajena puede enseñarte que todavía existen caminos para levantarte, pero no utilices esas comparaciones para invalidar lo que sientes. Tu dolor merece atención, no convertirse en domicilio permanente.
Cuida especialmente lo que comes y dónde lo consumes. Alimentos mal conservados, agua de dudosa procedencia o lugares con poca higiene podrían ocasionarte un mal rato. Revisa fechas, evita dejar comida demasiado tiempo fuera de refrigeración y no te confíes nomás porque “siempre has comido ahí”. Si aparece malestar persistente, busca valoración médica en lugar de querer curarlo todo con remedios recomendados en el grupo familiar. Prevenir será más sencillo que terminar abrazado al baño, arrepintiéndote hasta de la salsa.
En la economía vienen movimientos favorables. Podrías recuperar un dinero, recibir un pago pendiente o encontrar una manera más eficiente de administrar tus ingresos. No conviertas una mejora temporal en permiso para gastar como artista recién contratado. Aparta una parte, cubre compromisos y evita prestar por quedar bien. También se presentará la oportunidad de resolver una preocupación familiar que llevaba tiempo quitándote tranquilidad. Una conversación seria o una decisión conjunta permitirá acomodar responsabilidades y acabar con malos entendidos.
Tu avance dependerá de reconocer qué rasgos te fortalecen y cuáles necesitan ajustarse. No pierdas tu brillo ni tu valentía, pero deja de utilizar el carácter como escudo para evitar mostrar sensibilidad. Ser firme no exige vivir peleando. Cuando aprendas a hablar sin aplastar, amar sin perseguir y soltar sin guardar veneno, recuperarás una paz que ningún aplauso puede darte. Lo que viene puede mejorar tus relaciones, tu economía y el ambiente familiar, siempre que también aceptes hacer la parte que te corresponde.
VIRGO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Siempre has sabido hacerte el fuerte y sacar trabajo hasta debajo de las piedras cuando tienes una meta clara. El problema aparece cuando los resultados no llegan en el tiempo que calculaste, porque comienzas a exigirte de más, te llenas de pensamientos negativos y terminas tratándote como si fueras tu peor enemigo. No conseguir algo a la primera no borra tu capacidad ni convierte todo el esfuerzo en pérdida. Hay procesos que necesitan más tiempo, ajustes y varios intentos. La vida no es pedido de comida rápida para que reclames si tarda veinte minutos más de lo esperado.
Necesitas recordar quién eres y todo lo que ya has superado. Has resuelto asuntos que en su momento parecían imposibles, pero cuando surge un obstáculo se te olvida hasta tu propio nombre y comienzas a pensar que ya no puedes. No confundas un retraso con una derrota. Si tus emociones se vuelven demasiado pesadas, pierdes las ganas de realizar tus actividades o aparecen pensamientos de hacerte daño, no te quedes callado ni intentes soportarlo a solas. Acércate a alguien de confianza y busca ayuda profesional inmediata. Pedir apoyo no te hace débil; significa que estás tomando en serio tu bienestar.
Dale tiempo al tiempo y permite que algunas respuestas lleguen sin perseguirlas hasta quedarte sin aliento. Si un plan salió mal, revisa qué puedes corregir en lugar de declarar que toda tu vida se fue al carajo. Tal vez el método falló, pero la meta continúa siendo válida. Baja un poco la exigencia, reconoce los pequeños avances y evita compararte con personas que solamente muestran sus mejores momentos. En redes sociales cualquiera parece tener la vida resuelta, aunque fuera de la foto también ande buscando dónde dejó la paciencia.
Una amistad del pasado podría regresar con la cola entre las patas para ofrecerte una disculpa. Escucha lo que tenga que decir, pero no te sientas obligado a devolverle el mismo lugar que antes ocupaba. Perdonar no significa borrar la memoria ni abrir nuevamente la puerta de par en par. Observa si existe un cambio verdadero o si solamente regresó porque las otras opciones no le funcionaron. Tú decidirás si reconstruyes el vínculo, mantienes distancia o cierras el asunto definitivamente. Lo importante es que no actúes desde la nostalgia ni desde el coraje.
También deberás cuidarte de personas que intentan involucrarte en juegos de manipulación. Alguien podría hacerte sentir culpable para conseguir un favor, cambiar la versión de los hechos o utilizar tus inseguridades para frenarte. No participes en ese circo. Pregunta, confirma y toma decisiones cuando tengas la cabeza tranquila. Ninguna opinión ajena debe convertirse en freno para tus sueños. Si sabes hacia dónde quieres ir, comienza con pasos concretos y deja de esperar permiso de quienes jamás se atreverían a hacer lo que tú planeas.
En el amor, deja de pensar que necesitas una pareja para demostrar que tu vida está completa. El cariño de otra persona suma, pero no debe funcionar como curita para heridas que todavía no atiendes. Enamórate primero de la vida que estás construyendo, de tus capacidades y de la versión que aparece cuando te tratas con respeto. Desde ese lugar podrás elegir a alguien por gusto y no por miedo a quedarte solo.
Si ya tienes pareja y estás atravesando faltas de respeto, humillaciones, control o agresiones, no las justifiques con la excusa de que “así ama”. Busca apoyo seguro y aléjate si tu integridad está en riesgo. No naciste para ser la segunda opción, el costal de golpes emocionales ni el lugar donde alguien descarga sus frustraciones. Una relación sana no te obliga a caminar sobre cáscaras de huevo. Recupera tu voz, cuida tu mente y sigue trabajando por tus metas. Tus tropiezos no determinan tu destino; la manera en que decides levantarte sí puede cambiarlo por completo.
LIBRA – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si esa persona no sabe reconocer el amor, el tiempo y el esfuerzo que inviertes para verla bien, entonces estás con la persona equivocada. No importa cuánto te desvivas ni cuántas maromas hagas para mantener la relación; cuando alguien no quiere valorar, hasta lo más bonito le parece obligación. El día que dejes de conformarte con respuestas a medias, llamadas cuando se acuerdan de ti y cariño administrado con gotero, comenzarás a madurar emocionalmente. No necesitas cualquier chingadera para sentirte completo. Quien quiera compartir su vida contigo también tendrá que ensuciarse las manos construyendo la relación.
Deja de mendigar amor, atención y explicaciones. Tú sabes lo que vales, aunque a ratos se te olvide cuando alguien te mueve el tapete. Eres una persona capaz de levantarse con dignidad, así que no te rebajes persiguiendo a quien disfruta tenerte detrás. Tu cambio más importante será comprender que poner límites no te vuelve mala persona ni significa que hayas dejado de amar. Simplemente indica que ya no estás dispuesto a sacrificar tu tranquilidad para que otro viva cómodamente a costa tuya.
Se aproximan modificaciones profundas en tu manera de mirar la vida. Situaciones que antes tolerabas por evitar problemas ahora comenzarán a incomodarte más de la cuenta. Esto te ayudará a poner un alto a comentarios, exigencias y vínculos que drenan tu energía. Algunas personas reaccionarán como si hubieras cambiado para mal, cuando en realidad solamente perdiste el miedo a decir que no. No des explicaciones interminables. Quien respeta tus decisiones no necesita un discurso de cuarenta páginas; quien quiere manipularte tampoco quedará satisfecho aunque se lo presentes con dibujos.
En el trabajo será indispensable organizarte, porque varios pendientes podrían juntarse y armarte un desmadre difícil de resolver. No confíes en que después tendrás tiempo de sobra. Atiende primero lo urgente, confirma fechas y guarda comprobantes de lo que entregues. Una distracción o una tarea olvidada podría hacerte quedar mal frente a alguien importante. Si necesitas apoyo, pídelo antes de que el agua te llegue al cuello. Querer resolverlo todo a última hora solamente te dejará corriendo como gallina sin cabeza.
Una amistad del pasado podría regresar arrepentida y con ganas de retomar el contacto. Esta vez no habrá necesidad de decidir inmediatamente si merece entrar de nuevo. Permite que sus acciones hablen durante un tiempo. Casi al mismo tiempo podría reaparecer un antiguo amor con palabras bonitas, recuerdos selectivos y el mismo dolor de cabeza bajo el brazo. No confundas nostalgia con destino. Si el motivo de la separación sigue intacto, regresar sería repetir la película sabiendo perfectamente que el final te cayó gordo.
Tu vida íntima podría ponerse movidita. Existe la posibilidad de que una amistad cruce la línea y termine entre las sábanas, o de que aparezca una experiencia compartida, incluido ese famoso beso de tres que tanto morbo despierta. Si eres adulto, todos están de acuerdo y verdaderamente lo deseas, disfruta sin culpa; pero establece límites, utiliza protección y no hagas nada por presión o para retener a alguien. Si notas molestias, lesiones, secreciones o cualquier cambio inusual en tus zonas íntimas, suspende los encuentros y busca revisión médica. La pena no cura infecciones y hacerse el desentendido puede complicarlas.
También se marcan viajes o traslados que podrían sacarte de la rutina. Planea horarios y evita conducir con prisa, sueño, alcohol o el teléfono en la mano. Presta atención al caminar en superficies mojadas, escaleras y lugares poco iluminados, porque una caída tonta podría arruinarte varios planes. Esta etapa viene para enseñarte a elegir mejor: pareja, amistades, placeres y prioridades. Disfruta lo que te hace bien, pero no vuelvas a hipotecar tu dignidad por compañía. Cuando reconozcas tu propio valor sin necesitar que alguien más lo confirme, comenzarás a atraer relaciones mucho más claras y recíprocas.
ESCORPIÓN – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Quizá cometiste el error de volver a confiar en personas que anteriormente ya te habían chingado la existencia con mentiras y traiciones. Pensaste que el tiempo, una disculpa o varias promesas bonitas serían suficientes para transformar su manera de actuar, pero las señales comienzan a repetirse. No esperes cambios de la noche a la mañana ni te enamores de la versión que alguien asegura que algún día llegará a ser. Las personas pueden cambiar, claro que sí, pero solamente cuando reconocen sus errores y sostienen nuevas conductas con hechos. Si todo sigue igual y lo único distinto es el discurso, no hubo evolución: hubo maquillaje.
No necesitas entregar oportunidades infinitas para demostrar que tienes buen corazón. Perdonar una vez puede ser amor; permitir la misma fregadera veinte veces ya es abandonarte a ti mismo. Deja de rebajarte, perseguir explicaciones o aceptar culpas que no te corresponden. Es momento de pensar en tus necesidades y entender que puedes construir felicidad por tus propios méritos. Quien desee acompañarte deberá sumar tranquilidad, honestidad y compromiso. Si solamente trae confusión, pretextos y noches sin dormir, que agarre su equipaje emocional y continúe su camino.
El amor todavía puede florecer en tu vida, pero primero tendrás que dejar espacio para recibirlo. Has levantado defensas tan altas que cualquier persona nueva necesita casco, escalera y permiso de construcción para acercarse. Tu carácter fuerte te ha protegido, aunque también puede alejar a quien llega con buenas intenciones. No tienes que bajar la guardia con cualquiera, pero sí aprender a distinguir entre intuición y miedo. Una cosa es detectar una bandera roja y otra muy distinta buscar peligro hasta en un saludo amable.
Tu carácter de los mil demonios podría ayudarte a sacar de tu entorno a gente aprovechada, pero evita convertirlo en licencia para tratar mal a todo el mundo. Si quieres respeto, comienza ofreciendo el mismo trato. Puedes establecer límites sin humillar, rechazar una petición sin armar escándalo y alejarte sin aventar veneno. La firmeza no necesita gritos para notarse. Cuando controlas tus impulsos, tu presencia pesa más y nadie puede utilizar tus reacciones para hacerte quedar como el villano de una historia que otros comenzaron.
Manda a la chingada la falsedad, pero también revisa si tú has sido completamente claro con tus sentimientos. A veces exiges sinceridad mientras escondes lo que te duele, esperando que los demás lo adivinen. Habla directo, pide lo que necesitas y acepta las respuestas aunque no sean las que deseas. No puedes controlar el rumbo del mundo ni obligar a nadie a comportarse como esperas; lo que sí puedes controlar es quién conserva acceso a tu tiempo, tus secretos y tu confianza.
Durante estos días podrías sentir el ambiente pesado o cargar con una sensación de negatividad relacionada con conflictos, envidias o recuerdos de una expareja. Evita concluir sin pruebas que alguien te está haciendo brujería y no acuses a vecinos ni conocidos. Muchas veces el cansancio, el estrés y la tensión acumulada hacen que todo se sienta más oscuro. Si un baño con agua y sal te ayuda a relajarte, puedes utilizarlo como ritual personal y simbólico, entendiendo que no sustituye resolver los problemas reales ni buscar apoyo cuando lo necesites.
Activa tu verdadero escudo protector: límites claros, descanso, distancia de los chismes y atención a los hechos. No publiques cada movimiento ni permitas que cualquiera conozca tus puntos débiles. Deja que la vida siga su curso sin querer ajustar cuentas con todo aquel que te falló. Tu mejor revancha será recuperar la paz, amar sin perderte y demostrarte que una traición no tiene poder para definir el resto de tu historia. Quien te respete podrá quedarse; quien llegue a aprovecharse encontrará la puerta cerrada y sin segunda función.
SAGITARIO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No dejes de luchar por esa meta solamente porque algunas personas no entienden lo que quieres construir. Que te valga madre si consideran tu sueño demasiado grande, raro o difícil; al final, las consecuencias de renunciar las cargarías tú, no quienes opinan desde la comodidad de la banqueta. Escucha consejos útiles, pero aprende a distinguirlos de los comentarios que nacen del miedo y la envidia. No necesitas permiso para cambiar de rumbo, estudiar algo nuevo, emprender o comenzar desde cero. Tus proyectos te pertenecen y también la responsabilidad de convertirlos en hechos.
Podrías sentir un cansancio profundo y preguntarte si realmente has vivido o solamente has sobrevivido durante los últimos años. Entre decepciones amorosas, negocios que no funcionaron y planes que se quedaron a medias, tu entusiasmo se fue desgastando. No eres la misma persona que comenzó este camino, pero eso tampoco significa que estés condenado a vivir con el corazón endurecido. Cada fracaso dejó una enseñanza, aunque algunas hayan llegado envueltas en una buena chinga. Utiliza lo aprendido para tomar mejores decisiones, no para desconfiar hasta de tu propia sombra.
Te urge un cambio de actitud, pero no necesitas inventarte una personalidad completamente distinta. Recupera la parte de ti que se emocionaba, hacía planes y encontraba aventuras hasta en una salida improvisada. La vida solamente te prestará una vuelta y tú decides si vas a recorrerla de rodillas, pidiendo perdón por existir, o de pie, aceptando que todavía puedes recomenzar. No permitas que una derrota temporal defina todo lo que eres capaz de hacer. Avanza aunque sea despacio, porque el movimiento pequeño sigue siendo mejor que quedarte estacionado quejándote del paisaje.
Si estás conociendo a alguien, date tu lugar y no aceleres la intimidad por miedo a que pierda el interés. El punto no es hacerte el difícil ni utilizar el cuerpo como moneda de cambio, sino respetar tu propio ritmo. Si decides aflojar la caricia, que sea porque realmente lo deseas, existe consentimiento y ambos entienden qué están buscando. Acostarte con alguien no garantiza una relación, pero esperar tampoco obliga a la otra persona a comprometerse. Hablen claro antes de que el calentón escriba promesas que la cabeza fría no piensa cumplir. Quien solamente quería una aventura se delatará cuando pongas límites.
Revisa también tu círculo de amistades, porque ciertas personas sonríen contigo y, en cuanto das la vuelta, comienzan a ladrar sobre ti y tu familia. No desperdicies energía confrontando cada chisme. Observa, confirma y aléjate sin entregarles más material. Mantener cerca a gente falsa puede reflejarse en insomnio, ansiedad, irritabilidad y una sensación constante de estar a la defensiva. Tu tranquilidad necesita una buena limpieza: menos reuniones por compromiso, menos conversaciones venenosas y más convivencia con quienes no te obligan a cuidar cada palabra.
Un amor del pasado podría buscarte justo cuando comenzabas a acomodar tus emociones. No confundas su reaparición con una señal para regresar. Pregúntate qué cambió realmente y por qué ahora debería funcionar aquello que antes terminó mal. También se presentarán cambios de última hora en planes, citas o traslados; conserva margen de tiempo y evita hacer berrinche por ajustes que podrían terminar beneficiándote.
Si estás considerando una cirugía estética para finales de año, toma la decisión con calma. Investiga el procedimiento, consulta profesionales debidamente certificados, pregunta por riesgos, recuperación y costos completos, y no aceptes garantías absolutas. Ninguna intervención está libre de complicaciones ni debería realizarse para complacer a otra persona. Tu renovación más poderosa comenzará antes del quirófano: elegirte, ordenar tu vida y recuperar las ganas de disfrutarla. Todavía tienes camino, talento y fuego; deja de actuar como si tu mejor etapa ya hubiera pasado.
CAPRICORNIO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ama con intensidad, pero no hasta desaparecer dentro de otra persona. Tienes la costumbre de entregar tiempo, atención y lealtad como si fueran recursos infinitos, mientras aceptas que tu pareja te corresponda cuando se le antoja. Ya conoces el golpe que deja una relación donde uno construye y el otro solamente llega a disfrutar la casa. Si vuelves a poner todo tu corazón sobre la mesa, asegúrate de que enfrente exista alguien dispuesto a cuidarlo. Amar no consiste en llevar la contabilidad de cada detalle, pero tampoco en quedarte de la chingada mientras el otro se va descansado y con la conciencia planchadita.
Tu manera de ver la vida comenzará a cambiar. Reaccionarás con más madurez ante situaciones que anteriormente te habrían hecho perder el control o encerrarte durante días. Comprenderás que muchas experiencias dolorosas no llegaron para castigarte, sino para mostrarte qué límites necesitabas y qué decisiones ya no debías repetir. No agradezcas el daño ni justifiques a quien te lastimó; agradece tu capacidad para aprender y continuar. La enseñanza pertenece a tu crecimiento, no a la persona que se portó como patada en ayunas.
Un viaje a la playa que tenías contemplado podría cancelarse o posponerse debido al presupuesto y a otros asuntos que exigirán prioridad. No te endeudes por sostener un plan que en este momento no cabe en tus cuentas. El mar no se va a secar porque tardes un poco más en visitarlo. Reorganiza gastos, guarda una cantidad cada semana y vuelve a planear cuando puedas disfrutar sin regresar con la cartera temblando. A cambio, podría surgir una salida más corta con amistades o familia hacia un lugar cercano. Tal vez no tenga palmeras, pero sí buenos momentos y menos preocupación por el dinero.
En el amor necesitas bajar un poquito la lista de requisitos, porque a veces parece vacante para director general con veinte años de experiencia. La atracción física importa y nadie te obliga a salir con alguien que no te mueve ni una pestaña, pero no conviertas la apariencia en el único filtro. Observa cómo te habla, cómo trata a otras personas y qué hace cuando las cosas se complican. Cuerpo bonito encuentras en muchos lados; pene y vagina, hasta debajo de una piedra si te pones a buscar. Lo difícil es encontrar responsabilidad afectiva, buen humor y alguien que no salga corriendo al primer problema.
La relación con una persona con quien tuviste diferencias comenzará a mejorar conforme pasen los días. Una conversación más relajada permitirá aclarar aquello que ambos interpretaron de manera distinta. No te tomes cada frase como ataque personal ni quieras ganar el pleito cuando lo que necesitas es recuperar la convivencia. Escucha sin preparar la defensa mientras el otro habla. Si existe disposición de ambos lados, este conflicto podría terminar fortaleciéndolos.
En el trabajo mantén los ojos abiertos ante una persona que cambia versiones, comparte información ajena o pretende involucrarte en un asunto que no te corresponde. No la identifiques por su apariencia, tono de piel ni rumores; fíjate en sus acciones concretas. Evita firmar, prometer o asumir responsabilidades sin revisar bien. Guarda mensajes y acuerdos importantes, porque alguien podría intentar lavarse las manos y dejarte sosteniendo el jabón. La prudencia te evitará un problema grande.
También podrías soñar con alguien que ya no está en este mundo. Esos sueños despertarán recuerdos y quizá te dejarán pensativo durante buena parte del día. No necesitas convertirlos en una señal ni asustarte; muchas veces la memoria utiliza el descanso para acomodar ausencias y emociones pendientes. Honra a esa persona recordando lo bueno, hablando de ella o haciendo algo que habría disfrutado. Tu etapa de madurez consistirá en amar sin perderte, aprender sin amargarte y aceptar que algunos planes cambian sin que la vida se esté derrumbando.
ACUARIO – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ten presente que los tiempos de Dios son perfectos y que, si algo todavía no se consolida como deseas, quizá existen piezas que aún necesitan acomodarse. Eso no significa que debas cruzarte de brazos y esperar milagros mientras ignoras la realidad. La fe también requiere discernimiento para reconocer cuándo vale la pena tener paciencia y cuándo toca retirarse. Si una persona te muestra desprecio, indiferencia o falta de interés, no conviertas su frialdad en reto personal. No estás para convencer a nadie de mirarte ni para andar mendigando un lugar en una vida donde apenas te prestan una silla.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a la necesidad de saber dónde está, con quién habla y por qué tardó en responder. A veces puedes ser tan encajoso que terminas respirándole en la nuca hasta cuando quiere quedarse a solas cinco minutos. El amor necesita cercanía, pero también libertad, confianza y espacios individuales. No interpretes cada momento de independencia como señal de desamor. Permite que tu pareja conserve amistades, pasatiempos y tiempo propio, de la misma forma en que tú debes mantener una vida que no dependa completamente de la relación.
Los rencores del pasado siguen ocupando espacio que podrías utilizar para algo mejor. Quien te chingó la vida quizá ni siquiera recuerda lo ocurrido, mientras tú continúas repasando la escena antes de dormir. Soltar no significa decir que estuvo bien ni volver a permitirlo; significa dejar de pagar intereses emocionales por una deuda que alguien más contrajo. Escribe lo que sientes, habla con una persona de confianza o busca apoyo profesional si notas que esa experiencia todavía condiciona tus relaciones. Tu futuro no debe seguir obedeciendo a quien ya salió de tu historia.
El insomnio podría intensificarse por estrés, horarios irregulares, cenas pesadas, cafeína, alcohol o el uso del teléfono hasta altas horas. Antes de atribuirlo a salaciones o energías extrañas, revisa tus hábitos y observa qué sucede durante varios días. Procura una rutina nocturna tranquila y evita resolver la existencia completa cuando ya estás acostado. Si la falta de sueño se vuelve frecuente o afecta tus actividades, busca orientación médica. Dormir mal no solamente te pone de malas; también altera tu concentración y la manera en que enfrentas los problemas.
Aprende a deslindarte de asuntos ajenos. Tu deseo de ayudar puede convertirte en mediador de pleitos familiares, confidente oficial y rescatista de personas que ni siquiera quieren cambiar. Apoya hasta donde puedas, pero no adoptes conflictos que otros deben resolver. Una mentira dentro de la familia podría crecer como bola de nieve y terminar explotando cuando menos convenga. Antes de confrontar, confirma la información y evita repartir versiones incompletas. Si el asunto te afecta directamente, pide claridad; si no, no te metas a revolver la olla.
Un encuentro de una noche podría tocarte más el corazón de lo que habías planeado. Disfrutar no tiene nada de malo, siempre que exista consentimiento, protección y honestidad respecto a lo que cada quien busca. El problema aparecerá si tú comienzas a imaginar una relación mientras la otra persona solamente quería diversión. Tampoco aceptes convertirte en amante ni en tercera persona de una historia que ya tiene compromiso. Mereces un lugar visible, no horarios escondidos y mensajes borrados.
Habrá noches en que la tristeza llegue cuando todo queda en silencio. No te regañes por sentirla ni pretendas que tener vida y salud obliga a estar feliz todo el tiempo. Pregúntate qué necesidad has ignorado y qué cambio está en tus manos. Si esa tristeza persiste, se vuelve intensa o te quita las ganas de vivir, busca ayuda de inmediato y cuéntaselo a alguien cercano. Tu bienestar no se arregla con un “échale ganas”. Cuida tu fe, tus límites y tu descanso; lo demás, especialmente la opinión de quien no aporta ni una pizca de paz, que te valga madre.
PISCIS – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tu carácter podría meterte en un pinche problemón si continúas reaccionando antes de entender lo que realmente está pasando. No sabes recibir críticas sin sentir que cuestionan todo lo que eres, y cuando alguien contradice tus ideas te enciendes más rápido que cerillo en gasolinera. Está bien defender tus opiniones y no permitir que nadie te trate como tonto, pero una cosa es tener convicciones y otra querer ganar cada conversación a gritos. No todas las diferencias son ataques personales ni cambiar de parecer significa que perdiste. A veces la verdadera inteligencia consiste en reconocer que existe información que todavía no habías considerado.
Habrá personas que intentarán provocarte porque conocen perfectamente los botones que deben apretar. No les regales el espectáculo que están esperando. Si respondes desde el coraje, podrían grabarte, mostrar mensajes incompletos o utilizar tus propias palabras para hacerte quedar mal. Cuando notes que una conversación ya se convirtió en pleito de cantina, retírate y contesta después. El silencio oportuno no es cobardía; es una manera elegante de dejar hablando solos a los pendejos. Tu paz vale mucho más que demostrarle algo a alguien que jamás pensaba escucharte.
Si tienes pareja, comienza una racha favorable para reparar varios desacuerdos. Los dos podrán comprender qué necesidades habían descuidado y qué actitudes estaban alimentando las discusiones. El cariño seguirá ahí, pero necesitará conversaciones incómodas y acuerdos claros para fortalecerse. Las mentiras piadosas tampoco son válidas cuando esconden asuntos capaces de afectar la confianza. Busca el momento adecuado y habla con la verdad antes de que salga por boca ajena. Una confesión tardía duele doble: por lo sucedido y por descubrir que quien debía contarlo prefirió mantenerte a oscuras.
También tendrás que decidir hasta dónde llega tu capacidad de perdonar. Dar una segunda oportunidad puede funcionar cuando existe arrepentimiento, reparación y un cambio evidente; ofrecer la tercera, cuarta y quinta a quien sigue jugándote el dedo en el hocico ya es malgastar el tiempo. Cuando hay amor y un acuerdo de exclusividad, la fidelidad no debería sentirse como castigo. Si esa persona busca constantemente fuera lo que prometió cuidar contigo, no estás frente a una equivocación aislada, sino ante una falta de compromiso. No permitas que el miedo a comenzar de nuevo te haga permanecer donde tu dignidad se está cayendo a pedazos.
Aprende a quererte con la misma intensidad con que sueles amar a los demás. Ningún pendejo ni pendeja tiene derecho a jugar con tus sentimientos, pero tú tampoco debes dejar la puerta abierta después de comprobar varias veces cómo se comporta. No pagues una traición con otra, porque terminarías ensuciándote las manos por alguien que ni siquiera merece el jabón. Tu mejor respuesta será la indiferencia, el desamor y el olvido verdadero: ese que ya no revisa perfiles, no pregunta por terceros y no espera que la vida le cobre la factura enfrente de ti.
Hacia finales de octubre podría organizarse un viaje familiar que servirá para fortalecer la convivencia y crear recuerdos distintos. Antes de apartar, revisen presupuestos, horarios y responsabilidades para evitar que la salida termine convertida en pleito grupal. No intentes controlar cada detalle; deja espacio para improvisar y disfrutar. Un cambio de ambiente podría ayudarte a mirar ciertos problemas con menos dramatismo y regresar con la cabeza más despejada.
Una amistad cercana podría terminar su relación sentimental y buscarte para desahogarse. Escúchala sin convertirte en juez, investigador privado ni mensajero entre la pareja. Acompaña, pero no cargues decisiones que no te corresponden. Esta etapa te enseñará a utilizar tu sensibilidad sin permitir que otros se aprovechen de ella. Controla tus reacciones, exige honestidad y recuerda que el amor saludable no necesita engaños para mantenerse. Quien quiera caminar contigo tendrá que hacerlo de frente; quien prefiera jugar sucio encontrará una puerta cerrada y tu vida avanzando sin mirar atrás.