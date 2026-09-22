Horóscopo de hoy para Piscis del 22 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Alguien te demostrará con gestos concretos que cuentas con su amistad y que, frente a cualquier avatar que pueda traerte el destino, tienes un hombro en el que apoyarte. Por la tarde, prepárate porque profundizarás al máximo tu sexto sentido y podrás adivinar el porvenir.

Horóscopo de amor para Piscis

Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Piscis

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Piscis
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