Mujer da a luz a su bebé en el estacionamiento de un KFC y lo apodan “Coronel Cody”

Katie Murphy, de 33 años, esperaba llegar a un hospital para dar a luz a su segundo hijo. Sin embargo, el bebé tenía otros planes: nació el 29 de agosto en el estacionamiento de un restaurante KFC en Bromsgrove, una localidad del condado de Worcestershire, Inglaterra.

Murphy y su pareja, Stephen Kirby, de 32 años, se dirigían al hospital cuando la mujer comenzó a sentir que el parto era inminente. La situación obligó a Kirby a detener el automóvil en el estacionamiento del restaurante de comida rápida, donde finalmente nació el pequeño Cody.

La peculiar historia llevó a la familia a ponerle al bebé un apodo inspirado en el fundador de KFC, el coronel Harland Sanders: “Coronel Cody”.

Habían regresado a casa horas antes

La pareja, que también tiene una hija de 4 años, había acudido al hospital esa misma mañana porque Murphy pensaba que estaba comenzando el trabajo de parto.

Sin embargo, alrededor de las 4:00 p.m., los médicos determinaron que todavía era demasiado pronto para que naciera el bebé y la pareja regresó a casa.

Las contracciones continuaron durante varias horas. Cerca de las 9:00 p.m., Murphy y Kirby decidieron volver al hospital.

El trayecto normalmente les habría tomado unos 30 minutos. Pero aproximadamente a mitad del camino, Murphy le dijo a su pareja que podía sentir que el bebé estaba por nacer.

“Katie dijo que podía sentir algo y sabía que el bebé venía”, recordó Kirby, según SWNS.

Mientras hablaba por teléfono con los servicios de emergencia, Kirby vio un restaurante KFC que la pareja solía visitar y decidió entrar al estacionamiento.

El bebé nació antes de que llegara la ambulancia

La situación avanzó rápidamente.

Kirby corrió hacia el asiento delantero, donde se encontraba Murphy, y abrió la puerta justo a tiempo para recibir al recién nacido.

Cody nació a las 9:35 p.m., antes de que llegara la ambulancia.

“Todo ocurrió muy rápido. Por suerte, la ambulancia estuvo con nosotros unos cinco minutos después y nos llevó al hospital”, contó Murphy.

La madre señaló que tanto ella como el bebé se encuentran bien y describió a Cody como un niño saludable y feliz, pese a su inesperada llegada al mundo dentro del automóvil de su padre.

La experiencia también dejó una anécdota que la familia difícilmente olvidará: el nacimiento ocurrió frente al restaurante de comida rápida que solían visitar.

KFC ya espera al pequeño ‘Coronel Cody’

El peculiar nacimiento incluso llegó a oídos de KFC.

Un portavoz de la compañía felicitó a la familia y dijo que la cadena se siente honrada de que el restaurante haya sido el lugar donde comenzó la historia de Cody.

“Nos sentimos honrados de haber sido el lugar de nacimiento de Cody y estamos enviando muchísimo cariño a toda la familia, además de productos de KFC y vales para ayudarles a celebrar”, señaló el portavoz.

La compañía también dijo que espera recibir nuevamente a la familia para celebrar la ocasión con una comida.

Por ahora, Murphy ya tiene una idea para el futuro.

La madre bromeó con que Cody tendrá que regresar al restaurante para celebrar allí su primer cumpleaños y que incluso podría conseguir su primer trabajo en KFC cuando sea mayor.

“Se decidió que tenemos que llevarlo a KFC para su primer cumpleaños y conseguirle su primer trabajo de fin de semana allí”, dijo Murphy.

Así, un viaje de emergencia al hospital terminó convirtiéndose en una historia familiar poco común y en un apodo que Cody probablemente escuchará durante muchos años: Coronel Cody.

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