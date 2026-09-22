Padre de Florida acusado de patear a su hija de 11 años y golpearle la cabeza contra el suelo

Un padre de Florida fue detenido después de que su hija de 11 años denunciara que presuntamente la pateó varias veces y le golpeó la cabeza contra el suelo dentro de la vivienda familiar.

Husain Maki Habib, de 53 años, enfrenta un cargo de abuso infantil grave sin causar lesiones corporales de consideración, según registros judiciales.

El caso comenzó después de que la menor llamara a su madre desde la escuela poco después de las 9:00 a.m. del 17 de septiembre y le contara sobre un incidente ocurrido la noche anterior en la vivienda de su padre.

La madre se comunicó posteriormente con el Departamento de Policía de la ciudad de Doral y reportó lo que su hija le había contado.

El conflicto habría comenzado por un iPad

Habib y la madre de las niñas están divorciados y viven separados, pero comparten la custodia de sus dos hijas, de 11 y 14 años.

De acuerdo con una declaración jurada de causa probable obtenida por Law&Crime, Habib le había ordenado a su hija menor que apagara su iPad y se preparara para dormir.

La niña no habría obedecido con la rapidez que su padre esperaba. Según el documento policial, Habib tomó entonces la tableta y rompió la pantalla con un martillo.

La declaración jurada señala que el hombre habría amenazado a su hija con golpearle la cabeza y arrojarla desde el balcón si no obedecía.

Después del incidente con el dispositivo electrónico, la menor se dirigió a la habitación que comparte con su hermana mayor.

La niña dijo que fue pateada varias veces

Según el relato entregado a la policía, Habib entró en la habitación y presuntamente empujó a su hija hasta hacerla caer al suelo.

La niña dijo que su padre la pateó varias veces mientras estaba en el piso y que también le presionó la cabeza contra el suelo.

La menor señaló a los investigadores que los golpes se concentraron principalmente en la parte baja de la espalda y las piernas.

También afirmó que su padre le habría golpeado la cabeza contra el suelo aproximadamente ocho veces.

La policía trasladó a la niña a un centro de emergencias de HCA para recibir atención médica. Los médicos determinaron que presentaba contusiones menores en las zonas donde dijo haber recibido los golpes.

La hermana mayor también habló con la policía

Los investigadores entrevistaron además a la hija mayor de Habib, de 14 años.

Según su versión, Habib empujó a la menor hacia la cama, pero ella terminó cayendo al suelo.

La adolescente dijo a los investigadores que el hombre golpeó a su hermana con la mano abierta en un brazo y posteriormente la pateó aproximadamente tres veces en la zona de la parte baja de la espalda o la espinilla.

Después de su arresto, Habib se negó a ofrecer una declaración a los investigadores sin la presencia de un abogado.

Posteriormente fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center para su registro de ingreso.

Los registros judiciales indican que quedó en libertad después de pagar una fianza de $2,500 dólares.

Hasta el momento no se había informado cuándo está prevista su próxima comparecencia ante el tribunal.

Las acusaciones contra Habib forman parte de un proceso judicial y, de acuerdo con la información disponible, no constituyen una condena.

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