Trump dice que debe tomar una decisión: llegar a un acuerdo o “aniquilar” a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una “gran decisión” sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o “aniquilar” a la República Islámica.

En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: Seth Wenig | AP

“Debo tomar una gran decisión”, expresó el mandatario. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, prosiguió el mandatario.

“¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?”, agregó.

El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes “están esperando para ver” cómo le va a Trump en las elecciones.

Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1,000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que “está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra”. EFE

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