Trump dice que debe tomar una decisión: llegar a un acuerdo o “aniquilar” a Irán
Ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario estadounidense señaló que que cree que habrá un acuerdo con Irán después de las elecciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una “gran decisión” sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o “aniquilar” a la República Islámica.
En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.
“Debo tomar una gran decisión”, expresó el mandatario. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, prosiguió el mandatario.
“¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?”, agregó.
El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes “están esperando para ver” cómo le va a Trump en las elecciones.
Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1,000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que “está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra”. EFE
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