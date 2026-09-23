Acusan a mujer de Colorado de desmembrar a su pareja y esconder sus restos en contenedores

Una mujer de Colorado fue detenida después de acudir voluntariamente a una estación de policía junto con su hija para informar que su pareja había muerto. Sin embargo, los investigadores encontraron posteriormente restos humanos distribuidos en varios contenedores dentro de la vivienda.

Sheldon “Shelly” Wilson, de 62 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de un cadáver y manipulación de evidencia física, informó el Departamento de Policía de Colorado Springs.

La investigación comenzó durante el fin de semana, cuando Wilson se presentó en la sede policial para reportar el fallecimiento del hombre, cuyo nombre no había sido divulgado inicialmente por la oficina del forense del condado de El Paso.

La policía encontró restos humanos en contenedores

Según una declaración jurada de arresto obtenida por las afiliadas ABC y CBS en Colorado Springs, Wilson dijo a los investigadores que el hombre había muerto en marzo mientras ella se encontraba trabajando.

La mujer habría advertido a los agentes desde el comienzo que encontrarían una escena difícil de explicar.

Los investigadores se trasladaron posteriormente a la vivienda ubicada en Tappan Drive.

Al ingresar, encontraron varios contenedores plásticos negros de almacenamiento y percibieron un fuerte olor a descomposición, de acuerdo con el documento judicial.

Wilson presuntamente les indicó que el cuerpo del hombre se encontraba dentro de los recipientes.

En uno de los contenedores, los investigadores encontraron restos humanos en descomposición y una pierna que sobresalía de una bolsa de basura negra abierta.

En otro recipiente había una bolsa de basura negra cubierta y asegurada con cinta adhesiva.

Los agentes también encontraron en el patio trasero, detrás de una cerca, un pequeño colchón individual cubierto de manchas oscuras que parecían corresponder a sangre y material biológico.

La policía había recibido denuncias de maltrato

La declaración jurada describe una serie de incidentes registrados durante los meses previos a la muerte del hombre.

Desde diciembre de 2024, la policía había recibido 18 llamadas relacionadas con la vivienda por denuncias de que Wilson presuntamente maltrataba a su pareja.

El 17 de diciembre de 2025, un familiar del hombre habría informado que recibió aproximadamente 40 llamadas de Wilson en las que ella expresaba su deseo de matarlo.

Durante las entrevistas con los investigadores, Wilson habría reconocido episodios de violencia contra el hombre mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

Según las autoridades, la mujer dijo que en algunas ocasiones se despertaba después de haber bebido y encontraba al hombre ensangrentado, herido o con lesiones que aparentemente habían sido provocadas por golpes.

Wilson habría admitido que hizo “cosas malas” al hombre en al menos 10 ocasiones mientras estaba intoxicada, aunque aseguró no recordar con precisión todos los episodios.

Dijo que encontró al hombre inconsciente en marzo

Wilson relató a los investigadores que la situación llegó a un punto crítico el 17 de marzo, un día después del cumpleaños del hombre.

Según su versión, había estado bebiendo la noche anterior y ambos eran las únicas personas en la vivienda.

A la mañana siguiente, dijo que encontró al hombre inconsciente en la cama y se preguntó qué había hecho.

La mujer presuntamente cubrió al hombre con mantas y se fue a trabajar.

Cuando regresó a la vivienda y lo encontró todavía inconsciente, dijo que comprendió que había muerto.

El cuerpo habría permanecido cubierto con mantas en la sala durante aproximadamente una semana.

Los restos fueron distribuidos por la vivienda

Wilson habría explicado a los investigadores que no quería que sus hijas supieran que había maltratado al hombre.

Después de varios días, presuntamente desmembró el cadáver y colocó los restos en diferentes recipientes de almacenamiento dentro de la vivienda.

Según la declaración jurada, los contenedores fueron distribuidos principalmente en el piso superior de la casa.

La mujer también habría dicho que vigilaba el olor producido por la descomposición de los restos.

Wilson afirmó que el hombre había sufrido varios derrames cerebrales y que en algún momento había recibido cuidados paliativos. Posteriormente, según su relato, pareció mejorar y fue retirado de ese programa.

También sostuvo que el hombre nunca había tenido la fuerza suficiente para hacerle daño y lo describió como una persona generalmente feliz y despreocupada.

Una de sus hijas pidió una revisión de bienestar

El caso salió a la luz después de que una de las hijas de Wilson contactara al Departamento de Policía de Colorado Springs el 17 de septiembre para solicitar una revisión del bienestar del hombre.

La hija dijo que llevaba bastante tiempo sin poder comunicarse con él.

Después de ese contacto con la policía, Wilson habría comprendido que ya no podía ocultar lo ocurrido a sus hijas y acudió a la estación policial.

La mujer permanece detenida en la cárcel del condado de El Paso sin derecho a fianza, según las autoridades.

Mientras era trasladada a su celda, Wilson habría dicho a los agentes que probablemente enfrentaría cargos adicionales relacionados con el uso del Seguro Social del hombre.

“¿Puedo declararme culpable? ¿Cómo funciona eso?”, habría preguntado a los oficiales, según la declaración jurada.

Los cargos contra Wilson son acusaciones y el proceso judicial determinará su responsabilidad penal.

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