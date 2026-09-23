Adolescente reclutado por el narco a través de TikTok fue rescatado en Jalisco

Un adolescente de 15 años, originario de Oaxaca, fue localizado y rescatado con vida en Puerto Vallarta, Jalisco, después de permanecer cerca de un mes retenido, tras ser engañado mediante una falsa oferta de empleo difundida en TikTok.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el menor fue reportado como desaparecido el pasado 22 de agosto, luego de haber sido visto por última vez en el municipio de Santa María Atzompa.

Las investigaciones establecieron que el adolescente había buscado una oportunidad laboral a través de redes sociales. En TikTok fue contactado por una persona que le ofreció trabajar como guardia de seguridad, con un supuesto salario de 4,000 pesos semanales.

Tras aceptar la propuesta, el menor viajó a Jalisco. Sin embargo, al llegar a la entidad habría sido interceptado y trasladado contra su voluntad a Puerto Vallarta, donde permaneció retenido.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que durante ese periodo el adolescente habría sido víctima de agresiones físicas y obligado, bajo amenazas, a realizar actividades relacionadas con un grupo de la delincuencia organizada.

Las labores de investigación y rastreo permitieron a las autoridades establecer la posible ubicación del menor en Puerto Vallarta. Posteriormente se desplegó un operativo coordinado en el que participaron autoridades de Oaxaca y Jalisco, así como elementos de la Secretaría de Marina.

El adolescente fue localizado dentro de un inmueble y puesto a salvo. Después recibió medidas de protección y fue trasladado nuevamente a Oaxaca, donde recibe atención médica y psicológica antes de reencontrarse con su familia.

La investigación permanece abierta para determinar cómo ocurrió el reclutamiento, identificar a las personas responsables y establecer las actividades a las que presuntamente fue obligado el menor.

Sigue leyendo:

– Dos jóvenes reportados como desaparecidos en Jalisco escaparon de un campo de reclutamiento del narco.

– Dos jóvenes acudieron a supuesta oferta de trabajo en Jalisco y desaparecieron.