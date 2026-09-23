ChatGPT-6 Sol y Luna ya son oficiales y prometen una IA más potente por menos dinero

OpenAI acaba de ampliar la familia GPT-6 con GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, dos modelos que trasladan buena parte de los avances de GPT-6 Astra a opciones más rápidas y mucho más asequibles. La gran novedad no está solo en que respondan mejor, sino en que apuntan a que empresas, desarrolladores y creadores puedan usar IA avanzada a gran escala sin que la factura se dispare.

Qué es ChatGPT-6 Sol y Luna y cómo funciona

Hay un detalle importante desde el principio. OpenAI no ha presentado “ChatGPT-6” como un único modelo para todo, sino una familia con diferentes niveles. GPT-6 Astra queda como la opción más potente de la compañía para los trabajos más exigentes, mientras que GPT-6 Sol y GPT-6 Luna buscan llevar capacidades avanzadas a tareas cotidianas, repetitivas y de alto volumen.

La estrategia tiene bastante sentido. No todos necesitan el modelo más caro para resumir veinte documentos, clasificar correos, extraer datos de facturas o generar una primera versión de un texto. Tampoco todas las tareas de programación requieren el máximo nivel de razonamiento disponible. Con Sol y Luna, OpenAI abre dos caminos dentro de su ecosistema que comparten los avances técnicos de Astra, aunque están adaptados a ritmos de trabajo y presupuestos distintos.

Según la compañía, ambos modelos fueron entrenados con métodos similares a los usados en GPT-6 Astra. Eso se traduce en mejoras en trabajo profesional, fiabilidad factual, programación, uso de ordenadores y alineamiento. Dicho de una forma más simple, Sol y Luna deberían equivocarse menos, comprender mejor las tareas complejas y ser más útiles cuando tienen que completar acciones dentro de flujos de trabajo reales.

El lanzamiento llega además con una promesa muy atractiva para quienes trabajan con APIs. OpenAI ha reducido en un 50% el precio de GPT-6 Sol y GPT-6 Luna frente a las tarifas promocionales de GPT-5.6. Esta rebaja se apoya en mejoras de caché e inferencia, dos áreas técnicas que permiten reutilizar mejor el contexto y procesar solicitudes con mayor eficiencia.

Para un medio digital, una agencia, una startup o un creador que produce mucho contenido, esto puede marcar una diferencia enorme. La IA deja de ser una herramienta reservada para consultas puntuales y gana sentido como infraestructura para automatizar procesos de todos los días.

Qué puede hacer GPT-6 Sol y para qué usos es mejor

GPT-6 Sol es el modelo equilibrado de esta nueva pareja. OpenAI lo plantea para trabajo profesional complejo, programación asistida y agentes de IA capaces de completar procesos de varios pasos. Es decir, no se limita a contestar una pregunta o reescribir un párrafo. Está pensado para manejar encargos más largos, con contexto, herramientas y necesidad de tomar decisiones durante el camino.

Es una opción especialmente interesante para programación. OpenAI afirma que GPT-6 Sol ha mejorado de forma notable frente a GPT-5.6 Sol en FrontierCode, una evaluación centrada en cambios de código que puedan integrarse de verdad en repositorios. La idea no es solo que escriba código que funcione sobre el papel, sino que respete pruebas, estilo, alcance y normas del proyecto.

En DeepSWE v1.1, una prueba sobre tareas complejas de ingeniería de software, GPT-6 Sol logró un 68,8%. OpenAI señala que quedó a 1,1 puntos porcentuales del mejor resultado atribuido a Claude Fable 5, con un coste estimado por tarea cerca de un 80% más bajo. Son métricas internas y conviene tomarlas como una referencia de la propia compañía, no como una verdad absoluta, aunque dibujan con claridad el posicionamiento de Sol.

Otro salto relevante está en la fiabilidad. OpenAI asegura que GPT-6 Sol comete aproximadamente la mitad de errores factuales que su predecesor en una evaluación interna basada en conversaciones reales desidentificadas donde usuarios habían señalado fallos. Para periodistas, investigadores, analistas y equipos de soporte, este avance es bienvenido, aunque no elimina la necesidad de revisar fuentes, verificar cifras y confirmar afirmaciones sensibles antes de publicar.

Sol también cambia un poco su manera de comunicarse. OpenAI promete respuestas más claras, menos jerga, menos frases extrañas y menos detalles de relleno. En un momento en el que muchos modelos tienden a sonar demasiado seguros o excesivamente explicativos, una IA más directa puede ahorrar bastante tiempo de edición.

Su precio en la API queda en $2 dólares por cada millón de tokens de entrada y $10 dólares por cada millón de tokens de salida. Antes, GPT-5.6 Sol costaba $4 y $20 dólares respectivamente.

Qué puede hacer GPT-6 Luna y cuándo conviene usar este modelo

GPT-6 Luna representa la parte más accesible y veloz de la propuesta. Está diseñado para tareas muy frecuentes, con objetivos claros y necesidad de procesar mucho volumen. Puede ser la alternativa ideal para resumir documentos, extraer campos de textos, responder preguntas cortas, clasificar información, etiquetar contenidos o generar respuestas iniciales para atención al cliente.

No significa que Luna sea un modelo “básico” sin capacidades relevantes. OpenAI sostiene que, con niveles altos de esfuerzo, puede igualar la fiabilidad de GPT-5.6 Sol por aproximadamente una centésima parte de su coste. También obtuvo un 66,6% en DeepSWE v1.1 con esfuerzo máximo, una cifra que la empresa compara con modelos más caros configurados en niveles medios de razonamiento.

Este enfoque resulta muy útil porque evita gastar recursos de más en una tarea sencilla. Si hay que procesar miles de comentarios, ordenar catálogos de productos, detectar menciones de marcas o resumir transcripciones, Luna ofrece una vía mucho más barata para automatizar el trabajo pesado.

La tarifa es especialmente agresiva. GPT-6 Luna cuesta $0.10 dólares por millón de tokens de entrada y $0.50 dólares por millón de tokens de salida. Frente a los $0.20 y $1.20 dólares de GPT-5.6 Luna, la reducción también llega al 50%.

OpenAI ha mejorado además el sistema de caché de prompts para GPT-6. Esto permite reutilizar partes de contexto ya procesadas en conversaciones largas o agentes, con descuentos de hasta el 90% en lecturas de tokens de entrada almacenados en caché. Para servicios que trabajan con guías editoriales, bases de conocimiento, manuales o instrucciones largas reutilizadas una y otra vez, puede ser una diferencia práctica en velocidad y costes.

En disponibilidad, GPT-6 Sol y GPT-6 Luna ya llegan a ChatGPT Work y Codex para usuarios Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. Los usuarios Free y Go pueden probar GPT-6 Luna desde la app de escritorio. Ambos modelos están disponibles mediante API con los identificadores gpt-6-sol y gpt-6-luna, aunque OpenAI avisa de que todavía no aparecen en el modo Chat tradicional y que el despliegue será gradual.

La lectura final es clara. Sol está pensado para producir, razonar y construir con más ambición, mientras que Luna quiere convertirse en la herramienta de volumen para mover trabajo repetitivo a gran velocidad. Para creadores y equipos digitales, el verdadero valor no está en elegir un ganador, sino en asignar cada tarea al modelo que mejor puede resolverla sin gastar tiempo ni presupuesto de más.

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