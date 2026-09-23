Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 septiembre de 2026

En este día se abren puertas para mejorar tu panorama económico. Nuevas alianzas, ideas frescas y contactos serán clave. No te aísles: tu entorno puede tener justo lo que necesitas para avanzar. Reúne tus recursos y arma un plan que te permita obtener resultados inmediatos.

Horóscopo de amor para Capricornio Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.