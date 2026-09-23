Joven de Alabama es declarada culpable de abuso agravado contra un menor

Una mujer de Alabama fue declarada culpable de abuso agravado contra un menor después de que un jurado determinara que golpeó y causó lesiones a un niño, según documentos judiciales citados por WKRG.

Erin Griffith, de 28 años y residente de Grand Bay, fue acusada de golpear al menor en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Los documentos del Tribunal del condado de Mobile indican que el jurado emitió su veredicto de culpabilidad el 22 de septiembre.

Habría utilizado un objeto para golpear al menor

De acuerdo con los documentos judiciales, Griffith abusó físicamente del niño y lo golpeó de manera violenta utilizando un objeto cuya naturaleza no fue especificada.

La información disponible no aclara si la víctima era hija de Griffith o si existía algún otro vínculo familiar entre ambos.

El caso llegó a juicio y el jurado determinó su culpabilidad por el cargo de abuso agravado contra un menor.

Documentos de los tribunales de Alabama muestran que Griffith había sido acusada previamente en otro caso de abuso infantil en 2024.

Según los registros citados por el Daily Mail, fue arrestada el 29 de noviembre de ese año y quedó detenida con una fianza de $15,000 dólares.

Griffith fue puesta en libertad el 2 de diciembre.

No se proporcionaron en la información disponible detalles adicionales sobre las circunstancias de ese caso anterior ni sobre su resolución.

Espera la sentencia

Tras el veredicto de culpabilidad, Griffith permanece a la espera de que el tribunal determine su sentencia.

Según WKRG, la audiencia está programada para el 5 de noviembre.

El proceso determinará las consecuencias legales correspondientes al cargo por el que fue declarada culpable.

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