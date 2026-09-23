LG presenta los OLED evo W6 con solo 9 mm de grosor y un diseño que limpia la pared de cables

LG ha recuperado su concepto Wallpaper TV con los nuevos OLED evo W6, unos televisores 4K premium que miden apenas 9 mm de grosor. Su gran truco está en sacar las conexiones del panel y enviarlas a una caja externa, una decisión que permite colgar la pantalla casi a ras de la pared con una presencia mucho más limpia.

LG OLED evo W6 y su diseño de 9 mm que busca desaparecer en la pared

Hay televisores ultradelgados y luego está el nuevo LG OLED evo W6. La marca ha presentado esta gama como su propuesta OLED más extrema en diseño para 2026, con un cuerpo de clase 9 mm que convierte la pantalla en una especie de lámina tecnológica pegada a la pared.

La idea no consiste solo en reducir unos milímetros frente a un televisor convencional. LG quiere recuperar el impacto visual de sus antiguas Wallpaper TV, esos modelos pensados para integrarse en el salón como si fueran un cuadro digital cuando están apagados y una pantalla de cine cuando comienza la reproducción.

El soporte de pared rediseñado permite que el panel quede prácticamente al ras, sin el hueco habitual que deja una TV al instalarse. Eso importa bastante en un producto de 77 u 83 pulgadas, donde cualquier separación entre la pantalla y la pared se vuelve mucho más visible. El resultado busca dar una sensación minimalista, ordenada y muy premium, especialmente en instalaciones donde el cableado suele arruinar la estética.

LG ha conseguido esta delgadez mediante una reorganización interna de los componentes y una decisión clave: la mayoría de los puertos ya no vive en el propio televisor. En lugar de concentrar HDMI, USB, antena, red y demás conexiones en el borde trasero del panel, todo se traslada a una unidad externa.

Así, la W6 evita el clásico bulto de conexiones que obliga a muchos televisores delgados a ganar grosor en una zona concreta. El panel queda mucho más limpio y el montaje en pared se acerca a esa estética de “televisor pegado” que hasta ahora era difícil de lograr sin compromisos.

Zero Connect Box permite instalar la TV sin cables visibles

La pieza central de esta propuesta es la Zero Connect Box, una caja externa que reúne todas las conexiones físicas del sistema. Aquí se enchufan las consolas, el decodificador de cable o satélite, una barra de sonido, un reproductor multimedia y cualquier otro dispositivo que normalmente iría directo a la pantalla.

Después, la caja transmite de forma inalámbrica la señal de vídeo 4K y el audio al LG OLED evo W6. Según LG, la conexión puede funcionar hasta a 32 pies de distancia, unos 10 metros, siempre que la instalación respete las condiciones recomendadas para mantener una comunicación estable entre la caja y el panel.

Esto tiene una consecuencia práctica muy atractiva. La pantalla no necesita recibir cables HDMI, Ethernet, antena ni USB en su parte trasera. El único cable que sobresale del televisor es el de alimentación, ya que tanto la pantalla como la Zero Connect Box requieren una conexión eléctrica propia.

La caja puede instalarse en un mueble bajo, una consola lateral o una zona menos visible del salón. Desde allí se conectan todos los equipos, mientras que el panel queda libre de cables de señal. Para una pared limpia, sin canaletas gruesas ni haces de HDMI colgando detrás de una TV gigante, es una mejora bastante contundente.

Eso sí, conviene entender bien cómo funciona. No es un televisor completamente inalámbrico en el sentido literal. La comunicación entre la caja y la pantalla es inalámbrica, pero las fuentes siguen conectándose por cable a la Zero Connect Box. También hay que alimentar ambos dispositivos. Aun así, para el usuario el cambio visual es enorme porque el cableado deja de concentrarse detrás del panel.

LG aclara que la caja debe ubicarse por debajo del receptor inalámbrico del televisor y advierte que colocarla dentro de ciertos muebles puede afectar la señal dependiendo del grosor y el material del mueble. Es un detalle importante para planear bien una instalación de este nivel.

Especificaciones premium del LG OLED evo W6 y precio en Estados Unidos

Más allá de su diseño, el LG OLED evo W6 llega con especificaciones propias de una TV OLED de gama alta. La pantalla utiliza tecnología Hyper Radiant Color, una evolución enfocada en elevar el brillo, el color y el contraste, mientras reduce los reflejos en entornos iluminados.

LG afirma que su sistema Brightness Booster Ultra puede alcanzar picos de luminosidad de hasta 3.9 veces superiores a los de un OLED convencional, aunque esa referencia se basa en mediciones internas de la compañía con una ventana del 3 por ciento y el desempeño puede variar por tamaño y región.

El televisor está impulsado por el procesador Alpha 11 AI Processor Gen3, el chip más avanzado de LG para esta familia OLED. Su función va más allá del escalado 4K. El procesador analiza la imagen para refinar textura, nitidez, reducción de ruido, contraste y tratamiento de color. Además, integra un Dual AI Engine que procesa de manera paralela la limpieza de imagen y la preservación de detalles naturales.

Para gaming, la propuesta también viene muy cargada. El soporte para 4K a 165 Hz, VRR, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium y Auto Low Latency Mode la coloca como una opción seria para PC de alto rendimiento y consolas actuales. El tiempo de respuesta de 0.1 ms refuerza ese perfil, sobre todo para juegos rápidos donde una imagen fluida y una baja latencia marcan diferencia.

En software, el W6 incorpora la versión más reciente de webOS con funciones de personalización mediante Voice ID. La televisión puede reconocer quién habla y cargar una interfaz adaptada a su perfil, con aplicaciones, widgets y recomendaciones personales. También suma integraciones Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot, además de AI Concierge para descubrir contenido y obtener información relacionada con lo que aparece en pantalla.

El precio en Estados Unidos parte de $5,499.99 dólares para el modelo de 77 pulgadas. La variante de 83 pulgadas se sitúa en $7,499.99 dólares en la tienda oficial de LG.

No es una TV diseñada para competir por precio. Es una pantalla para quien quiere combinar imagen OLED de primera línea, una instalación de pared muy cuidada y una sala sin el habitual caos de cables. En ese terreno, el LG OLED evo W6 no intenta pasar desapercibido por sus especificaciones, aunque visualmente haga justo lo contrario.

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