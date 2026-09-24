Bass celebra las 10,000 unidades de vivienda asequible en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass dijo que su administración ha construido más de 10,000 unidades de vivienda asequible en los últimos cuatro años en todo Los Ángeles. Hizo el anuncio este miércoles acompañada por desarrolladores inmobiliarios, defensores de la vivienda asequible y líderes comunitarios.

Durante su último discurso sobre el estado de la ciudad en febrero, Bass informó que se habían construido 6,000 unidades de vivienda asequible. Las restantes 4,000 debieron haberse completado en un tiempo récord de poco más de seis meses.

“Trabajamos muy duro para construir esas otras 4,000 viviendas”, respondió Bass a La Opinión sobre los plazos de construcción.

Entre 2018 y 2022, la ciudad de Los Ángeles construyó, en promedio, cerca de 700 unidades de vivienda asequible al año. Desde que asumió el cargo, la administración de la alcaldesa Bass ha construido en promedio casi 2,800 unidades anuales. La cifra de nuevas viviendas cuadruplica con creces el ritmo anual de los cinco años anteriores de otros gobiernos.

La vivienda asequible es una de las mayores necesidades en el área de Los Ángeles. Hay progreso, pero queda mucho por hacer. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La alcaldesa enfatizó que hay más de 40,000 unidades adicionales en fase de desarrollo. Sin embargo, no se sabe cuántos permisos han sido aprobados para acelerar la construcción ni cuánto tiempo se necesita para completar ese objetivo.

“Marcamos un hito importante en nuestra labor para hacer que Los Ángeles sea más asequible para quienes consideran a esta ciudad su hogar”, indicó Bass. “Sabemos que la asequibilidad es la prioridad número uno y que la estrategia principal —la mejor manera de abordar este problema— es construir viviendas asequibles”.

Las 10,000 unidades de vivienda ya están listas para que la gente se mude a ellas. De hecho, los 185 apartamentos cercanos a la estación de Metro Santa Mónica/Vermont, donde se llevó a cabo el evento del anuncio, están ocupados al 100% por personas mayores, familias jóvenes y personas que están superando la situación de calle.

Uno de los 185 residentes es “Javier”, un hombre jubilado de 63 años que ha vivido allí por un año y medio. Él paga su parte y recibe vales de ayuda de la ciudad para completar el pago del alquiler.

“Javier” declaró a La Opinión que su vida cambió para mejor y que recuperó “la dignidad” como ser humano. Por su historial médico tuvo que dejar de trabajar. Sin embargo, no todo es miel de hojuelas. El hombre se quejó de que ha tenido problemas con el personal de HACLA, la agencia de vivienda y desarrollo urbano de la ciudad, encargada de gestionar el sistema de vales vigente.

“HACLA es un problema. El personal es muy incompetente y tienden a perder documentos que uno ya ha rellenado”, dijo. “Me mudé justo cuando el lugar abrió, pero resulta que habían perdido cierta documentación y no me avisaron hasta que llegó el momento de renovar, porque estos vales hay que renovarlos cada año, así que eso es un problema que va a seguir pasando con frecuencia”.

Infografía en la que se indica el número de nuevas unidades de vivienda asequible en Los Ángeles distrito por distrito. Crédito: Oficina de Karen Bass | Cortesía

Eliminar obstáculos burocráticos

Cuando Karen Bass asumió la alcaldía en diciembre de 2022, dijo que Los Ángeles debía actuar con urgencia para enfrentar la crisis de vivienda y asequibilidad. Eso implicaba cambiar la forma en que opera el Ayuntamiento. Durante su primera semana de gestión, dictaminó reducir la burocracia y agilizar la aprobación de proyectos de vivienda asequible.

“Conversamos con desarrolladores, defensores de la vivienda asequible y angelinos agobiados por los costos de alquiler para identificar y eliminar los obstáculos burocráticos que nos impedían construir viviendas con mayor rapidez”, recordó Bass. “Algunos desarrolladores habían desistido de invertir en Los Ángeles debido a los procesos excesivamente complejos y costosos para obtener permisos y completar la planificación necesaria antes de iniciar la construcción”.

Conforme a la Evaluación de las Necesidades Regionales de Vivienda (RHNA) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California para el periodo 2021–2029, Los Ángeles debería planificar la construcción de entre 456,000 y 486,000 nuevas viviendas.

Aproximadamente el 40% de estas nuevas unidades requeridas deben ser asequibles para hogares de bajos ingresos, es decir, aquellos que perciben menos del 80% de la mediana de ingresos del área ($66,969 a $86,510). Esto equivale a una cifra de entre 184,000 y 194,000 unidades asequibles que la ciudad tiene la obligación de facilitar y planificar durante este ciclo.

Para cumplir con sus objetivos para 2029, Los Ángeles necesita generar alrededor de 23,000 unidades asequibles al año.

Aprueban cifra récord de financiamiento

La concejala Imelda Padilla, quien ahora ocupa la presidencia del Comité de Vivienda del Concejo Municipal de Los Ángeles, dio a conocer que sus homólogos aprobaron una iniciativa por más de $400 millones en la segunda ronda de financiación para viviendas asequibles del programa “Homes for LA”.

“Casi el 70% de esos fondos provienen de la Medida ULA (el llamado impuesto a las mansiones), un presupuesto de vivienda destinado exclusivamente a la ciudad de Los Ángeles”, explicó Padilla.

En el distrito 6, tan solo en 2024, se autorizaron 1,139 nuevas unidades residenciales (un aumento del 244% respecto a 2023), a lo que se suman proyectos en curso como Oatsie’s Place en Lake Balboa, con 46 unidades, y desarrollos de uso mixto que incluyen viviendas reservadas para personas de bajos ingresos.

Y, de acuerdo con las cifras que dio a conocer la alcaldesa Bass, en esa región del Valle de San Fernando se han completado este año 723 unidades de vivienda asequible.

Padilla consideró que los más de $400 millones ayudarán a construir nuevas viviendas asequibles, a preservar las existentes y a estabilizar los desarrollos actuales. “Nuestra labor no consiste solo en identificar la necesidad y hablar de ella interminablemente. Nuestra misión es dar resultados, impulsar proyectos, realizar inversiones responsables y construir la vivienda necesaria para que los angelinos prosperen”, enfatizó.

La construcción de los apartamentos Lorena Plaza en Boyle Heights concluyó en abril de 2025. Son 49 unidades, con alrededor de la mitad de ellas destinadas a veteranos de bajos ingresos o en situación de calle. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Protección a los veteranos

Simon Aftalion, cofundador y director de Passo, una empresa promotora de viviendas asequibles en Los Ángeles centrada en crear hogares en comunidades con amplios recursos y con un compromiso especial de construir viviendas para veteranos, subrayó que celebrar la finalización de 10,000 viviendas asequibles supone un hito extraordinario.

“El verdadero logro es lo que esas 10,000 viviendas significan para quienes las habitan: dignidad, estabilidad, oportunidades y un lugar propio al que llamar hogar”, manifestó, al tiempo que agradeció que la administración de la alcaldesa haya cambiado la forma en que Los Ángeles aborda la construcción de viviendas asequibles.

Aftalion recordó que antes de fundar Passo, pasó años trabajando en el sector de viviendas a precio de mercado y un proyecto de 51 unidades en el oeste de Los Ángeles tardó casi una década en completarse, desde el inicio hasta el final.

En cartera, Simon Aftalion trabaja en un proyecto de vivienda de 53 unidades totalmente asequibles cerca del Centro Médico de Asuntos de Veteranos (VA) de West Los Angeles. El complejo, construido para aceptar vales federales HUD-VASH, se ha

desarrollado mediante la vía rápida de la Directiva Ejecutiva 1 (ED1) de la alcaldía y está próximo a finalizar. El proyecto forma parte de la iniciativa “Our Vets” (Nuestros Veteranos) de la oficina de Bass.

Proyecto de viviendas asequibles en marcha en la calle Soto, entre las calles Tercera y Primera, en el área de Boyle Heights/Este de Los Ángeles.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Las iniciativas de vivienda bajo Bass

La administración Bass dijo que entre las medidas para mitigar la falta de vivienda en Los Ángeles, ha adoptado los siguientes pasos:

Firmó la Directiva Ejecutiva 1 durante su primera semana en el cargo para reducir drásticamente la burocracia y agilizar la aprobación de viviendas 100% asequibles. Gracias a la iniciativa, actualmente hay más de 47,000 unidades de vivienda asequible en proceso de desarrollo. En diciembre de 2025, el Concejo Municipal votó unánimemente a favor de convertir dicha directiva en una ordenanza municipal permanente.

Su administración implementó el Programa de Incentivos de Vivienda para toda la Ciudad (CHIP, por sus siglas en inglés), el programa local de rezonificación más grande de la historia moderna; crea capacidad para medio millón de nuevas viviendas y abre más zonas de la ciudad a la construcción residencial, incluyendo corredores principales, áreas cercanas al transporte público y vecindarios donde la gente ya vive y trabaja.

Lanzó la primera convocatoria de fondos (NOFA) del programa “Homes for L.A.”, asignando $360 millones en fondos locales para crear y preservar más de 5,000 unidades de vivienda asequible, tras una asignación previa de $14 millones para asistencia en el pago de alquileres. Esta convocatoria fue posible principalmente gracias a los fondos de la Medida ULA (impuesto a las mansiones).

Amplió a toda la ciudad la Ordenanza de Reutilización Adaptativa para convertir edificios de oficinas y estacionamientos en desuso en viviendas, creando así capacidad para más de 43,000 nuevos hogares.

Firmó la Directiva Ejecutiva 19 para modernizar y agilizar la forma en que la ciudad revisa y tramita las solicitudes de construcción, respondiendo directamente a los obstáculos que solicitantes, desarrolladores y contratistas han identificado como impedimentos para construir en Los Ángeles.