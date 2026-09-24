Hallan sin vida al hijo de un alcalde mexicano que desapareció días antes

Mateo Hernández, de 16 años e hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida el 23 de septiembre, cuatro días después de que se reportara su desaparición.

El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Azumbilla, en el municipio de Nicolás Bravo, a un costado de una vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba envuelto en una cobija.

Mateo había sido visto por última vez el 19 de septiembre, cuando salió de su domicilio para reunirse con compañeros y realizar trabajos escolares. Posteriormente, su familia perdió comunicación con él.

La desaparición fue confirmada públicamente por autoridades estatales durante los días siguientes, mientras corporaciones ministeriales realizaban labores de búsqueda en Tecamachalco y otros puntos de la región.

Mateo Hernández López, presidente municipal de Tecamachalco, publicó un comunicado en el que señala que lo único que busca es "verdad y justicia".



El cuerpo de su hijo de 16 años de edad, fue hallado en un punto de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz. pic.twitter.com/Gs16qU8T6U — Ventana Pública (@VentanaPub) September 24, 2026

El hallazgo

Durante la mañana del miércoles, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo a un costado de la carretera.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense de Tehuacán.

Posteriormente, el padre del adolescente acudió al Semefo para realizar la identificación. La confirmación del fallecimiento fue difundida también por el propio alcalde de Tecamachalco.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existen personas responsables. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con el caso.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la investigación contempla el posible secuestro y homicidio del adolescente.

Las autoridades han analizado videograbaciones de distintos puntos de Tecamachalco para reconstruir parte de la ruta seguida por la víctima y del vehículo presuntamente relacionado con su privación de la libertad.

La Fiscalía también lleva a cabo el análisis de información telefónica, videos, indicios y entrevistas para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Sigue leyendo:

– Hallan sin vida a joven estudiante reportada como desaparecida en Jalisco.

– Quién era Zenyazen Escobar, el diputado mexicano hallado muerto dentro de su vehículo.