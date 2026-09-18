Hallan sin vida a joven estudiante reportada como desaparecida en Jalisco

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue localizada sin vida en un terreno en Zapopan, Jalisco, luego de que fuera reportada como desaparecida el pasado 15 de septiembre.

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, la joven realizaba sus prácticas de internado en una universidad privada y había sido vista por última vez el 14 de septiembre, después de abordar un servicio de transporte en motocicleta cerca del plantel.

El cuerpo fue encontrado durante un operativo de búsqueda realizado por elementos de la Policía de Zapopan, con apoyo de drones. La localización ocurrió en un sembradío.

Las autoridades reportaron que la víctima presentaba huellas de violencia. En las inmediaciones también fue localizada una motocicleta calcinada, así como el teléfono celular de la estudiante.

Karla Margarita Pérez Jiménez, una #estudiante de medicina originaria de #Guanajuato, apareció muerta luego de 3 días #desaparecida en #Zapopan, #Jalisco. Lo último que sabía de ella era que había abordado una moto de plataforma, hoy su cuerpo apareció en una zona de sembradíos: pic.twitter.com/FfaXEe3E4a — Nacho Lozano (@nacholozano) September 18, 2026

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió y determinar si existe relación entre la motocicleta encontrada y el caso, además de analizar la información contenida en el teléfono de la joven.

La muerte de Karla Margarita también provocó una movilización estudiantil. Alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara cerraron las instalaciones del campus y bloquearon el acceso principal para exigir mayores medidas de seguridad en los alrededores.

Los estudiantes señalaron que anteriormente habían solicitado por escrito un incremento en el patrullaje preventivo en la zona, y manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad en el perímetro del campus.

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