Detienen a sospechoso de asesinar a joven española que estaba de intercambio académico en México

Francisco Javier, alias “El Trompas”, fue detenido en Cuautla, Morelos, señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el pasado 12 de septiembre.

La captura se realizó este 17 de septiembre luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión. De acuerdo con las autoridades, la localización del sospechoso fue posible mediante trabajos de investigación y con información proporcionada por habitantes de la zona.

Tacoronte Aguilera, de 21 años y originaria de Gran Canaria, España, realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), procedente de la Universidad de Granada.

La joven fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía estatal investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable? pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

Fiscalía busca la pena máxima

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la institución solicitará la pena máxima contemplada para el delito de feminicidio, de hasta 70 años de prisión, en caso de que se acrediten ante un juez los elementos necesarios para establecer la responsabilidad penal del acusado.

El funcionario señaló que la Fiscalía cuenta con elementos de prueba relevantes para el caso y destacó la participación ciudadana en la localización del sospechoso.

El asesinato de Claudia Tacoronte provocó manifestaciones de estudiantes y llamados de la comunidad universitaria para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad para las mujeres.

La teoría del robo

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró en entrevista con EFE que el presunto sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte no tiene vínculos “con el crimen organizado” y que la agredió “en un forcejeo por un robo”, al explicar los hechos que han subrayado la inseguridad que vive parte de México y que han provocado la indignación nacional e internacional.

“Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede”, señaló González desde el Palacio de Gobierno de Morelos.

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