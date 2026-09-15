España considera “zona de riesgo” la región donde asesinaron a una estudiante de intercambio

El Gobierno de España mantiene a Morelos entre los estados mexicanos considerados de riesgo para sus ciudadanos, debido al incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y los secuestros.

La advertencia cobra especial relevancia tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en el estado.

De acuerdo con las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, actualizadas, en Morelos se ha registrado un aumento de la violencia vinculada con organizaciones delictivas y de los casos de secuestro.

Las autoridades españolas piden a sus ciudadanos extremar precauciones durante sus desplazamientos por la entidad.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar los desplazamientos nocturnos fuera de zonas pobladas, informarse previamente sobre los lugares que se visitarán y mantenerse alerta ante posibles incidentes. También se aconseja no recorrer en solitario sitios desconocidos.

?Familia de estudiante española asesinada en Morelos exige respuestas



La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, cuestionó las condiciones de seguridad para estudiantes extranjeros y locales durante su estancia en Morelos.



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La alerta española tomó mayor relevancia luego del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada que había llegado a México para cursar un periodo de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La joven, originaria de Gran Canaria y de 21 años, llevaba aproximadamente un mes en México cuando fue asesinada en Cuautla. El caso es investigado por la Fiscalía de Morelos bajo el protocolo de feminicidio.

Tras el crimen, la Universidad de Granada anunció la suspensión de la movilidad de estudiantes hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La institución también informó que los alumnos que actualmente se encuentran en México podrán solicitar su reubicación a otras universidades si consideran que no existen condiciones de seguridad suficientes.

Según la información difundida por los medios consultados, la Universidad de Granada cuenta actualmente con 17 estudiantes en otras instituciones mexicanas y tenía previsto enviar a otros 24 durante el presente curso académico.

La situación de seguridad también ha generado preocupación dentro de la comunidad universitaria. Antes del asesinato de la estudiante española ya se habían registrado otros homicidios relacionados con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que había provocado protestas y movilizaciones para exigir mayores medidas de seguridad.

La hermana de Claudia, Laura Tacoronte, también cuestionó públicamente las condiciones de seguridad que rodearon la estancia de la joven en Morelos y pidió que el caso sirva para generar cambios y evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

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