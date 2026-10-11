Hispana muere tras presunta golpiza de su esposo en el norte de California

Una mujer hispana del norte de California falleció la semana pasada presuntamente a causa de los golpes de su esposo en la localidad de Morgan Hill, en el condado de Santa Clara, en el norte de California.

La familia de la víctima, identificada como Jasmyne García, de 34 años, se unió para ayudar a los tres hijos sobrevivientes de la mujer, algunos de los cuales fueron testigos del ataque a su madre.

El médico forense todavía no ha informado públicamente la identidad de la mujer fallecida, pero en los documentos judiciales y en una campaña de recaudación de fondos la mencionaron por su nombre.

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El Departamento de Policía de Morgan Hill (MHPD) informó que, aproximadamente a las 9:20 a.m., el esposo de Jasmyne, Roy Anthony López, de 37 años, la llevó al Good Samaritan Hospital, donde la dejó en un automóvil estacionado.

Las autoridades dijeron que los servicios médicos intentaron brindarle primeros auxilios a la mujer, pero se confirmó que había fallecido.

El MHPD dijo que López supuestamente confesó haber matado a su esposa, por lo que fue acusado de asesinato y de poner en peligro a un menor.

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En un tribunal, López no se declaró culpable y se le ordenó regresar a la corte el 15 de diciembre. El juez emitió órdenes de precaución por violencia doméstica que le prohíben a López tener cualquier contacto con sus tres hijos.

Golpeada frente a sus hijos

Una declaración de causa probable, redactada por el detective Kyle Tolentino, dice que López, presuntamente, golpeó de forma violenta a Jasmyne hasta dejarla irreconocible.

El periódico Mercury News publicó que dos de los hijos de la pareja, de 6 y 3 años, estaban presentes en el momento en que ocurrió el pleito.

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Las autoridades dijeron que López también es acusado de agredir a su hijastro de 14 años.

En la declaración de causa probable, el adolescente declaró a los investigadores que el 2 de octubre, López estuvo bebiendo alcohol y lo golpeó repetidamente después de que el joven le preguntara si podía salir en bicicleta con un amigo.

El adolescente les dijo a los oficiales que encontró el lugar hecho un desastre cuando regresó a casa esa noche. Encontró sangre por toda la vivienda, agujeros en las paredes y agua por toda la cocina.

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El joven dijo que halló a su madre tendida en el suelo del dormitorio principal. Estaba consciente, pero gemía de dolor, con graves lesiones en el rostro. Tenía los ojos hinchados y la cara inflamada, por lo que estaba irreconocible.

Durante la noche, Jasmyne perdía y recuperaba la conciencia, y no podía mantenerse en pie sin ayuda.

El adolescente dijo a los investigadores que, a la mañana del día siguiente, su padrastro llevó a Jasmyne al hospital, donde la dejó en un vehículo.

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En nombre de la familia, Jorge García creó una página de GoFundMe en memoria de Jasmyne, para pagar los servicios funerarios y apoyar con la manutención de los tres hijos de la madre hispana.

La campaña describe a Jasmyne como una madre amorosa que amaba a sus tres hijos: Aaron, Tony y Aaliyah, que quedaron bajo la custodia del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia del condado de Santa Clara.

“Ninguna familia debería tener que soportar el dolor inimaginable de perder a un ser querido de una manera tan desgarradora“, escribió García.

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Hasta la tarde de este domingo, la campaña había recaudado fondos por casi $37,000 dólares, de una meta de $45,000 dólares.

El promotor de la campaña dijo que Jasmyne nació y creció en Salinas, en el condado de Monterey, como una mujer de fe que creía profundamente en Dios.

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