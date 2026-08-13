Hispano arrestado por la muerte de su novia tras una pelea en el condado de Orange

Un hispano de 18 años del condado de Orange fue detenido después de que su novia falleciera como consecuencia de las lesiones que sufrió en una pelea.

Ethan Vidal, de 18 años, fue identificado como sospechoso de la muerte de Janely Gutiérrez, de 17 años, según informó el Departamento de Policía de Garden Grove.

Las autoridades dijeron que, alrededor de las 11:30 p.m. del 9 de agosto, los oficiales respondieron a un incidente en una residencia en la cuadra 8800 de Hewitt Place.

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En el lugar, los agentes encontraron a Gutiérrez con una hemorragia profusa en la cabeza, por lo que fue trasladada por los paramédicos a un hospital en condición grave.

Durante una investigación, se descubrió que Vidal, también residente de Garden Grove, vivía junto a su pareja y estuvo involucrado en un pleito con Janely antes de que llegaran los oficiales.

Los oficiales de la policía detuvieron a Vidal para interrogarlo en relación con la pelea que tuvo con Janely.

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Al día siguiente, la mujer de 17 años falleció a causa de las lesiones.

“Para proteger la integridad de la investigación, no se divulgará información adicional por el momento“, dijo el Departamento de Policía de Garden Grove en un comunicado.

“Les pedimos paciencia mientras tratamos de esclarecer los hechos del caso, brindar asistencia a los familiares sobrevivientes y, si es necesario, se divulgará información adicional más adelante”, añadieron las autoridades.

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Hasta la mañana de este jueves, la policía no había proporcionado más detalles relacionados con este caso, incluidas las circunstancias que tuvieron como resultado el altercado de la pareja hispana.

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