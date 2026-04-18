Conmoción en México: Edith Guadalupe, de 21 años, fue a entrevista de trabajo y la hallan muerta en el mismo edificio

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar ha provocado conmoción en la Ciudad de México, mientras familiares exigen justicia y señalan falta de apoyo por parte de las autoridades tras reportar su desaparición. Hasta el momento, hay un hombre detenido como presunto autor material del crimen.

Lo que sería una cita de trabajo terminó en tragedia para la joven de 21 años y su familia, que tras perder comunicación con ella acudió al Ministerio Público para denunciar su desaparición. Sin embargo, acusaron que, en lugar de recibir apoyo, les solicitaron dinero para agilizar la búsqueda.

Edith Guadalupe salió a buscar trabajo en la CDMX

El pasado 15 de abril, Edith Guadalupe salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, rumbo a una entrevista de trabajo en un inmueble ubicado en la avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Para trasladarse, abordó un mototaxi de aplicación. Durante el trayecto, alrededor de las 16:00 horas, sostuvo una llamada con su madre y compartió su ubicación en tiempo real con un familiar.

Ingreso al edificio y última señal

Cámaras de seguridad captaron su llegada al inmueble a las 16:56 horas. Segundos después, a las 16:57 con 47 segundos, se le observa ingresar por la puerta principal. Esa fue la última vez que se tuvo registro de ella.

El papá de Edith Guadalupe exige a la Fiscalía de CDMX que no se castigue a un chivo expiatorio por el feminicidio de su hija



Dice que la joven fue quien compartió la ubicación del lugar al que acudió a buscar trabajo pic.twitter.com/qJAFWEvvmQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 18, 2026

Desaparición y búsqueda

Al perder contacto con Edith Guadalupe, sus familiares iniciaron su búsqueda y presentaron una denuncia entre la madrugada del 15 y 16 de abril. Señalaron que enfrentaron dificultades para obtener información y acceso a videos de vigilancia.

Ante ello, con apoyo de vecinos y establecimientos de la zona, reunieron grabaciones que confirmaron que la joven llegó en motocicleta al edificio y entró al inmueble, del cual no volvió a salir.

🚨 Autoridades detuvieron al presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, identificado como vigilante del edificio donde fue localizado el cuerpo de la víctima



📹 Osmar Alvarado | El Universal pic.twitter.com/ulE0NrGlHX — El Universal (@El_Universal_Mx) April 18, 2026

El padre de la joven relató que acudió al lugar pocas horas después de su desaparición; sin embargo, el vigilante le aseguró que Edith no había ingresado y que no estaba registrada en las bitácoras. También afirmó que el departamento al que acudiría no existía. La administradora del edificio sostuvo la misma versión.

Protesta y localización

Ante la falta de respuestas y la certeza de que Edith se encontraba en el inmueble, familiares y amigos realizaron un bloqueo sobre avenida Revolución para exigir la intervención de las autoridades.

Posteriormente, autoridades ingresaron al edificio y localizaron el cuerpo de la joven en la zona del estacionamiento, envuelto en bolsas negras y cubierto con arena.

Fue alrededor de las 8:15 horas del viernes, que las fiscalía le pide a la mamá de Edith Guadalupe ingresar al edificio por que encontraron un cuerpo dentro de una bolsa, y necesitaban confirmar que se trataba de la joven de 21 años.

A los pocos minutos, la mamá sale desconsolada al confirmar que el cuerpo hallado en el sotáno del edificio es el de su hija.

🚨🇲🇽 Encuentran el cuerpo de Edith Guadalupe.



La joven salió de su casa en Iztapalapa para buscar trabajo; ingresó a un edificio en Benito Juárez y no volvió a salir.



Su familia denuncia que no pudieron acceder al inmueble a tiempo. 💜pic.twitter.com/WY97sDsVlg https://t.co/jyMVLcy87l — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 17, 2026

“Ella siempre se comunicaba con su mamá… nos mandó esa ubicación y después de que llegó, perdimos todo contacto con ella”, declaró su padre.

Causa de muerte

La necropsia determinó que Edith Guadalupe murió por una herida en el pecho provocada con un objeto punzocortante que le afectó el pulmón y le causó una hemorragia interna. Además, presentaba golpes en el rostro, presuntamente ocasionados con un desarmador.

⚠️🔴 Subió a una moto por app… y desapareció.



Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años, fue reportada como desaparecida luego de abordar una moto por aplicación en la alcaldía Iztapalapa, #CDMX.



La joven fue vista por última vez el 15 de abril en la colonia Magdalena… pic.twitter.com/kKtYMo7jHc — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 17, 2026

Detención y avances de la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio, como probable responsable del feminicidio. De acuerdo con las investigaciones, habría tenido un altercado con la víctima dentro del inmueble.

Entre los datos de prueba se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre en la caseta de vigilancia, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Las autoridades señalan que el detenido atacó a la joven en múltiples ocasiones con un desarmador y posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento.

Revelan imágenes de cómo llegó Edith Guadalupe al edificio de Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, donde habría asistido para una entrevista de trabajo y posteriormente fuera hallada sin vida pic.twitter.com/BZ0VW3FvH1 https://t.co/2UeDdwbcYr — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 17, 2026

Situación legal

El detenido fue presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía capitalina informó que continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

El cuerpo de Edith Guadalupe fue entregado a sus familiares, y su funeral se realizó en la alcaldía Iztapalapa.

La fiscal general, Bertha Alcalde, informa que fue aprehendido un probable responsable por los hechos relacionados con la muerte de Edith Guadalupe, de 21 años.



Continuamos con la investigación para garantizar justicia. pic.twitter.com/a6K6wh5stU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

Claves del caso de Edith Guadalupe

Edith Guadalupe , de 21 años, salió el 15 de abril a una entrevista de trabajo en Benito Juárez

, de 21 años, salió el a una entrevista de trabajo en Fue vista por última vez al ingresar a un edificio en avenida Revolución 829

Compartió su ubicación con familiares antes de perder contacto

Su familia denunció su desaparición entre el 15 y 16 de abril

Acusaron trabas y solicitud de dinero para agilizar la búsqueda

para agilizar la búsqueda Con videos, confirmaron que entró al inmueble y no salió

Su cuerpo fue hallado en el estacionamiento, envuelto en bolsas y cubierto con arena

La necropsia indicó herida en el pecho y golpes en el rostro

Fue detenido Juan Jesús “N” , vigilante del edificio

, vigilante del edificio Indicios: manchas de sangre en caseta de vigilancia y peritajes forenses

Fiscalía investiga el caso como feminicidio

El detenido fue presentado ante un juez; se definirá su situación jurídica

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