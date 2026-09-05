Quién era Zenyazen Escobar, el diputado mexicano hallado muerto dentro de su vehículo

Zenyazen Escobar García, diputado federal del partido Morena por Veracruz, fue hallado muerto el 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, en un hecho que generó conmoción dentro de Morena y abrió una investigación por parte de las autoridades.

El legislador, de 42 años, fue localizado dentro de un vehículo Mercedes-Benz sobre la carretera Xalapa-Veracruz.

De acuerdo con las primeras declaraciones de autoridades estatales, no se observaron indicios de una agresión externa contra el automóvil. La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación, por tratarse de un legislador federal.

La causa y las circunstancias exactas de su muerte todavía son materia de investigación. Por ello, las primeras versiones oficiales no permiten establecer de manera concluyente si se trató de un homicidio, un suicidio u otra circunstancia.

De maestro a operador político

Escobar fue maestro de telesecundaria y participó en organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

?? De “Tarzán Boy” a diputado federal de Morena (@PartidoMorenaMx). Zenyazen Escobar pasó de bailarín de shows privados a la política, donde enfrentó señalamientos por nepotismo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Además, se enfrentó a empujones con un diputado del? pic.twitter.com/SXrYqWY71A — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

Su incorporación al proyecto de Morena en Veracruz ocurrió desde los primeros años de expansión del partido en la entidad. Participó en la fundación del movimiento en Veracruz y posteriormente acompañó las campañas de Cuitláhuac García para la gubernatura.

En 2016 llegó al Congreso de Veracruz como diputado local y, después del triunfo de García en las elecciones de 2018, fue designado secretario de Educación del estado, cargo que ocupó durante buena parte de esa administración.

Desde esa posición consolidó una presencia política propia y una red de relaciones dentro de Morena. Posteriormente buscó participar en el proceso interno para definir la candidatura del partido a la gubernatura de Veracruz en 2024, aunque finalmente no llegó a la contienda.

Un político de confrontaciones

La carrera de Escobar también estuvo acompañada por episodios polémicos.

El más reciente ocurrió en mayo de 2026, cuando protagonizó un enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados con el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla. La discusión escaló hasta que Escobar lo retó a una pelea, en una escena que rápidamente circuló en redes sociales.

El episodio reforzó la imagen de un político de carácter confrontativo y de alto perfil, una característica que ya había acompañado su carrera desde sus años dentro del movimiento magisterial.

La muerte de Zenyazen Escobar deja una doble incógnita: qué ocurrió en las últimas horas de su vida y cuál será el impacto político de la desaparición de uno de los personajes que durante los últimos años construyeron una posición relevante dentro de Morena en Veracruz.

Sigue leyendo:

– Diputado mexicano fue captado retando a golpes a otro legislador en plena sesión del Congreso.

– Abandonan una corona fúnebre en casa de una diputada mexicana que ha criticado la violencia en Sinaloa.