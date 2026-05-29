Diputado mexicano fue captado retando a golpes a otro legislador en plena sesión del Congreso

Una sesión en la Cámara de Diputados terminó en un conato de pelea entre el legislador de Morena, Zenyazen Escobar, y el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, en medio de la discusión sobre las llamadas “narcocandidaturas”.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que ambos diputados intercambian insultos desde sus curules, hasta que el morenista se levanta y adopta una postura de pelea mientras es contenido por compañeros de bancada.

De acuerdo con reportes periodísticos, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó primero una serie de descalificaciones contra Escobar, a quien llamó “stripper” y “trepador”, además de retarlo a pelear. En respuesta, el diputado veracruzano se levantó de su asiento y encaró al legislador del PRI.

¡Vaya circo! El ex bailarín y diputado de #Morena, #ZenyazenEscobar, se hizo de palabras con el diputado priísta, Carlos Gutiérrez Mancilla, durante una sesión en la cámara de diputados. El morenista así lo amenzó. Incluso empujó a sus propios compañeros quienes lo intentaron? pic.twitter.com/LVYy3KA0Pe — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 28, 2026

Durante el altercado, diputados de oposición comenzaron a gritarle “borracho” al morenista, mientras otros legisladores intervenían para evitar que la confrontación escalara a los golpes.

Tras el incidente, legisladores del PRI solicitaron que se aplicara un examen antidoping a Zenyazen Escobar, mientras que el diputado de Morena negó haber estado bajo los efectos del alcohol y aseguró que fue provocado por el priista.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a los legisladores mantener el orden y actuar “a la altura de su responsabilidad política y pública”.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha informado si habrá sanciones por el altercado ocurrido en el Congreso.

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