Diputada mexicana genera polémica tras proponer llevar café a Marte: “Científicos ya crearon nave espacial”

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Victoria Gutiérrez Pérez, desató críticas en el Congreso de Veracruz al proponer que el café veracruzano llegue al espacio, durante un evento por el Día Internacional del Café.

Según la legisladora, científicos del estado construyeron una nave para Marte y podrían transportar el “aroma” del grano más allá de la atmósfera terrestre.

“¿No saben que también en el espacio se toma café? Tenemos grandes científicos que han hecho una nave para el espacio, para Marte, y les pedí que nos apoyen para demostrar que la ciencia y el espacio también deben llevar el aroma de nuestro café”, dijo Gutiérrez Pérez.

Califican de “ocurrencia” dichos de Victoria Gutiérrez

La propuesta generó reacciones negativas de legisladores de oposición, quienes la calificaron como una “ocurrencia” que desvía la atención de problemas reales que enfrenta la cafeticultura en Veracruz. María Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, señaló que la comisión de Gutiérrez Pérez debería centrarse en apoyar a los más de 90 mil productores afectados por la caída de precios, el cambio climático y la falta de apoyos.

Según la diputada Victoria Gutiérrez, Morena ya conquistó Marte… Dijo que en Veracruz construyeron una nave espacial y hasta pidió que lleve café “para el aroma del espacio”. México sin medicinas ni escuelas dignas, pero con legisladores que viven en ciencia ficción. pic.twitter.com/TsqUAnUCW8 — Fernanda Familiar (@qtf) September 22, 2025

Durante el evento, organizado por la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura, se realizaron obras de teatro y representaciones con astronautas bebiendo café en termos especiales. Córdoba criticó que el foro se convirtió en un “show” sin beneficios concretos para los cafeticultores.

Gutiérrez Pérez respondió a las críticas calificando a sus opositoras de “aprendices de la política” y “jovencitas bellas”, mientras que otras legisladoras defendieron la iniciativa alegando falta de equidad de género en los comentarios.

La declaraciones se dan en el marco donde el estado de Veracruz busca impulsar su producción de café, uno de los productos agrícolas más representativos del estado, pero enfrentando desafíos económicos y climáticos. La polémica ahora centra la atención no solo en la promoción del café, sino también en la manera en que los legisladores presentan sus propuestas.

Sigue leyendo: